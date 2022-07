PREMINUO GLUMAC IZ FILMA SAM U KUĆI

Lenny je umro u dobi od 63 godine, a njegova sestra Catherine Von Dohlen oprostila se od njega na Facebooku.

Svijet je 5. jula izgubio veličanstvenog čovjeka. Brat Len bio je strastven za sve i svakoga. Uvijek je on vodio sve; bilo da se radi o uzbudljivom razgovoru, umjetničkoj kreaciji ili putovanju na nova mjesta. Volio je sve dobro nasmijati. Nastavlja svoje duhovno putovanje. Živjeti život ispunjen u njegovom sjećanju”, napisala ja Catherine. Uzrok smrti nije naveden.

Debitirao na TV-u 1981. godine

Osim u Twin Peaksu i Sam u kući 3, Lenny je glumio u filmovima Tollbooth, Bird of Prey, One Good Turn, Entertaining Angels i Cadillac te u epizodama serija Miami Vice, The Equalizer, Walker Texas Ranger, Red Dwarf, The Pretender i mnogim drugima. prneosi “Hayat“.

Njegova prva TV uloga bila je u NBC-jevoj seriji Kent State koja je osvojila Emmyja 1981. godine, a filmski debi mu je bio u filmu Tender Mercies 1983. Nedavno se pojavio u epizodi serije The Orvillle.

