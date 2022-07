DALILA I CAR SKOVALI PAKLENI PLAN PROTIV DEJANA- EVO ŠTA SU PLANIRALI POSLIJE ZADRUGE : Kad Dejan sazna, neće znati šta ga je snašlo

Naime, pošto se Dalila još nije zvanično razvela od Dejana Dragojevića, svjesna je da ima pravo na podjelu imovine u koju spada Dekijev honorar od 60.000 eura, kao i keš od potencijalne nagrade za prvo mjesto, što je 50.000 eura! To znači da bi Dalila dobila polovinu od 55.000 ako se poslije finala razvede od nje!

Ona i Car su iskoristili nedavno momenat kada su svi zaspali, pa su započeli razgovor šta će raditi kada izađu iz Zadruge. Na snimku se navodno čuje kada Car kaže kako treba sa Dejanom da podjeli imovinu poslije razvoda jer će joj on možda uzeti kuću ako je se otac Huso odrekne, kao i da zahtjeva od advokata da joj pripadne pola njegovog honorara, piše Novi.

Dalila je rekla da nije bilo nje da Deki nikada ne bi dobio za deset mjeseci honorar od 60.000 eura i da ne planira to da mu pokloni, jer vjeruje da će on osvojiti prvo mjesto jer ga je ona svjesno napravila žrtvom i samim tim joj pripada. Car se time složio i dodao da od tih para mogu da kupe stan u Beogradu i da ih bude briga za sve. Nakon tog razgovora, Dalila i Car su se posvađali, a on sve vrijeme pokušava da razgovara sa Dalilom kako bi se pomirili.

Prije samo nekoliko dana, kada je davala intervju Darku Tanasijeviću, Dalila je rekla kako joj je jasno zbog čega Filip želi da se pred kraj rijalitija miri sa njom, i da je sigurna da je on samo koristi.

Snimak tajnog plana Dalile i Cara navodno je dospio i do Davida i Biljane Dragojević koji su bili u šoku.

– Bilja je rekla da postoji snimak na kom Dalila i Car pričaju o tome kako će oteti Dekiju sve pare. Ona je rekla onako bjesna da će samo preko nje mrtve da ga opet iskoriste i povrede. Već je angažovala advokate koji će da se bave razvodom i podjelom imovine Dejana i Dalile. Bilja kaže da Dalila neće vidjeti ni žutu banku od Dejana – kaže izvor blizak Dragojevićima.

