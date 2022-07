“BIT ĆU PORED TEBE AKO ŽELIŠ” – OGLASIO SE ČIM JE VIKI NAPUSTILA ZADRUGU: Niko se nije nadao

Podsjećanja radi, nekadašnji zadrugar se, kao gostujući pjevač, ljubio sa Viktorijom Mitrović, ali i nabacivao Dalili Dragojević.

– Zadruga je neobična bez mene. Zadrugari su me dozivali. Prvi put poslije pet godina sam napolju i super mi je. Nikad u životu se ne stidim svojih postupaka. Djevojka je rekla šta radi. Ništa nemam protiv nje, gotivim je. Desilo se to, trenutak zezanja i slabosti. Žao mi je što se Milica oglasila da je skinula omču sa vrata – istakao je Bora za “PulsOnline.rs“.

– Evo javno govorim, ja moram da se opustim, ništa nisam loše uradio. Dalila je rekla da su me izbacili, ostao sam i duže što je trebalo. U Zadruzi su bili kao mrtva puvala, digao sam ih, napravili smo lijepu žurku. Cijeli dan se priča o toj večeri. Sve je to rijaliti – dodao je Santana, a na pitanje da li će se javiti Viki kad ona izađe iz rijalitija, on je poručio:

– Čut ćemo se, što da ne. Neću da bježim od nje sigurno. Biću pored nje, ako želi.

