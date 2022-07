KOPIRA DALILU – ŠMINKA SE I OBLAČI KAO ONA! Aleks OPTUŽENA da IMITIRA Dragojevićku, ona USTALA KAO OPARENA

U nastavku emisije “Pitanja zadrugara”, Ermina Pašović je postavila pitanje Aleksandri Nikolić.

– Da li ti je bitno da imaš neke sličnosti s Dalilom, jer se šminkaš i oblačiš kao ona – upitala je Ermina.

– Svijesni ste da napolju sve što radite ovdje postane viralno, slike gdje upoređuju vas dvije su mnogobrojne – kazala je Ivana.

– Meni je Martina jednom prilikom nacrtala obrve koje imam sad, pa sam samo nastavila. Ona nije ružna žena, pa i da ličimo, neka govore tako.

– Ovdje se sve sređujemo, stavljamo trepavice, onda znači da sve ličimo jedna na drugu – kazala je Aleksandra.

– Dejane, šta ti misliš o ovome, da li ti liče, govorio si kako se Dalila najbolje šminka – upitala je Šopićka.

– Ma, tada sam svašta govorio, dok sam bio pi*ka. Ne mogu da upoređujem, gledam Aleksandru, niko drugi mi nije važan – rekao je Dejan.

– Imam svoje ime, zovem se Aleksandra, neću da me upoređuju sa njom. Kad ja nešto uradim sa kosom , pa neko drugi to ponovi, jel treba da govorim da me kopira. Gledam samo sebe, ne ličimo – kazala je Aleks.

– Dalila, da čujemo tvoj komentar- rekla je Ivana.

– Mene ovdje žene hvale, meni to znači. Za finale su me zamolile da ih našminkam, ne mislim da me kopira, ni ne gledam to. Za sebe mislim da znam da se šminkam -kazala je Dalila.

– Martina je rekla da su tvoje obrve najveća spr*nja – kazala je Ivana.

– Neka, a tražila je dok je bila ovdje da joj pokažem kako da ih nacrta. Kako vjetar duva, tako mijenja mišljenje – kazala je Dalila, piše Srbija danas.

