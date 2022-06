“AKO JA DOĐEM, DEJAN NEĆE POBIJEDITI..” OGLASILA SE DALILINA MAJKA: Emina u dogovoru s produkcijom?!

Dalila Dragojević je sinoć u intervjuu rekla voditelju da njena majka, Emina Mujić, nikako ne treba da bude na finalu Zadruge.

A za oca je pomenula da ne bi voljela da ga vidi to veče, te da bi trebalo sa njim nasamo da popriča.

Sada se oglasila i Emina sa navodno svog profila i u komentarima napisala da od nje zavisi ko će biti pobjednik Zadruge, kao i da ukoliko ona ne dođe na finale, da će Dejan navodno pobijediti.

– Evo sad da vam Emina kaže, ja ako ne dođem Dejan uzima prvo mjesto, a ako dođem, to je malo teže, a to znaju i iz pete sezone Parova, pa razmislit ću o dolasku, da li da Dekiju dam prvo mjesto, ili da neko drugi zauzme, a možete vjerovati da sve zavisi od mog pojavljivanja. Sad mislite i kontajte kako i zašto. Sad je na vama da glasate da li me želite ili ne u finalnoj noći! Krenite sa glasanjem – napisala je navodno Emina, piše Novi.

