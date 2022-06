“BILA SAM NA SASLUŠANJU!” / Odmotava se klupko PRO.TITUCIJE – Viki optužila NJU da se bavi najstarijim zanatom

Nevena Savić u rijalitiju je optužena da se bavila najstarijim zanatom. Viktorija Viki Mitrović potvrdila je tu priču, pa nastavila da iznosi “prljav veš”.

– Moram da dematujem sve navode koji se tiču najstarijeg zanata. Bila sam u odnosu sa čovjekom koji ima veze sa tim. Želim da izađem da se bavim poslom kojim ste imali priliku da vidite. Ja ću ovo da riješim napolju, ovdje su mi ruke vezane. Ne mogu da kažem da nisam znala čime se on bavi… Trebalo je sve ovo da iskuliram i da ne stvarim sebi probleme. Ja jesam bila na saslušanju, u svojstvu svjedoka. Ja demantujem sve te navode – rekla je Nevena.

– Ja smatram da ona priča u prazno. Nije ni prije sedam mjeseci demantovala mene, sinoć je potvrdila neke stvari. Ovo su šlageri, kako će mene da tuži? Navod za pro.tituku ne može da se dokaže. Sinoć sam se obratila babi, ona ne može da nađe moje dokumente. Nevena je bila pozvana kao svjedok, ne protiv njega, nego da je pitaju da li je radila svojevoljno ili na silu. Ja sam za trojku rekla Lepom Mići, bila je neka igra istine. Ona se naljutila, pa sam ja demantovala i to je prva moja laž. Mi smo nastavile da se družimo. Kad je ulazila u odnos sa Zolom bila sam bliža sa njim, jer sam bila sa Markom. Ja sam Zoli dala znak očima, ono što ja znam. Kad ja ovdje kažem da nekog poznajem, opšte je poznato šta sam ja rekla o sebi. Kako me Anđela ne poznaje? Ja sam dala znak i to je moja greška. Ništa što kažem za nju ne umanjuje mene – govorila je Viki.

– Mi smo bile svi kolektivno u poslovnoj saradnji koja je pukla. Ona je bila u kombinaciji sa čovjekom, ja sam nju upoznala u trojci. Ona je nakon toga godinu dana bila u tom društvu. Ona je mene navela da uradim grudi kod doktora gdje je ona radila prije par godina. Jutros sam čula da je ona bila sa njim u emotivnom odnosu i on joj je davao novac i pomagao, a da nije radila. Grupa je dolazila kod nje, ja nisam tamo išla, niti je ona dolazila kod mene. Meni je dodatno poniženje što je rekla da sam ja njena radnica, a znam kako sam je upoznala. Ja sam rekla kako sam je upoznala, tamo nismo otišla na bleju iz vedra neba, u pitanju je bio novac – nastavila je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari