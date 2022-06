“STIDIM SE TE VEZE I ŽALIM!” – Mateji puštene uspomene SA TAROM, on POBJESNIO – Djevojka me je RAZORILA!

U specijalnoj emisiji “Uspomene” pušten je i klip za Mateju Matijevića, koji je potom prokomentarisao.

– Mnogo mi je drago što sam ih sve vidio i pojedine ortake. Sve to što je bilo. Ja sam u životu imao jedan odnos od četiri godine koji me je raznio, emotivno i cijeli odnos je bio preburan i prebrutalan. Onda sam imao preburan mladalački život poslije nje. Ja imam te svoje neke glupave kočnice, gdje ispada da jedem go**a. Ja sam u svim tim odnosima bio iskren. To što je mene blam zbog odnosa iz trojke, to je jedna stvar, ali sam ja bio iskren. Bili ste svjedoci odnosa koji je trajao sedam mjeseci, sve u svemu, nije mi ostao u lijepom sećanju. Bilo je spontano, ali i iskreno. Okej mi je ovo što je Anđela rekla, vrati mi se film. Više i ne pamtiš ovdje šta je bilo, a vidiš da je bilo i lijepih momenata, smijanja i ostalo. Nije mi najmanje stalo do Mine. Meni je u toj vezi od mjesec dana, bilo lijepo. Neću da uvrijedim bilo koga, ali njen odnos, jedna žena prema muškarcu, je najbolji – počeo je Mateja.

– Zato što ti je sjenka. Oblači što i ti, totalno promijenila sebe – rekao je Milan.

– I u ovom odnosu imam te neke rampe. Ja bih volio da mi sad ovaj odnos uspije i da mogu da se dovedem u red, jer nam je lijepo u ovom odnosu. Drago mi je što sve ovo vidim. Čuo sam da može da se i zarađuje od Tik toka, tako da ću to da guram. Hvala mom ortaku Nikoli. Ja volim te stvari, da izlazim, i volim da se okružim ljudima koji me usrećuju – nastavio je Matijević, piše Srbija danas.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari