POTRESAO JE SUSRET SA OCEM – nakon što je VIDJELA Husu, Dalila ne može da dođe SEBI – KAJE SE zbog svega!

U emisiji “Uspomene zadrugara” bio je pušten video klip sa uspomenama Dalile Dragojević, na njemu je vidjela i Husu Mujića svog oca. Voditelj Milan Milošević je prvo dao riječ Marku Đedoviću a onda i samoj Dalili, piše Srbija danas.

– Šta me briga šta je Dejan, pričat ću kad budu njegove uspomene. O toj porodici govore lepo sada, oni koji su govorili ružno. Meni Dalila ništa nije ružno uradila, tako da su to budalaštine. Dalila je osoba, što se Zadruge tiče, pokrenula je dešavanja, koju smo ovde videli kroz sve situacije. Nije ona to radila sa namerom, došla je da komentariše, a ono što joj se desilo, su njena volja i želja. Da je umela da definiše bolje svoj odnos, definisala bi bolje. Mnogo bi bilo nezanimljivije da se ovo nije dogodilo. Ovo su lepe uspomene, ovaj klip, bivši momci klipovi, Dalila nije rekla da je bila nevina pre braka, za ove momke javnost zna. Sve smo pričali kad su bili momenti. Sve što im se dešavalo, ružan pečat ostavilo to na samom kraju. Isto tako, verujem da u toku svog braka kada im je bilo lepo, nisu pričali ništa ružno…Totalno su naslutili, otpevali su ono što im se dogodilo, na kraju bih rekao, na njegovu i njenu sreću – rekao je Đedović.

Nakon Marka, reč je dobila Dalila.

– Ja kad vidim svog oca, stvarno mi ne bude dobro. Kroz glavu mi prođe sve loše što sam mu priredila, a on nije znao da pokaže koliko je vezan za mene. Kad je došla ova sezona i kad me je ovdje vidio u najvećim problemima, najviše je bio tu. Sad kad znam da je tu, teško mi pada to što sam mu priredila i priuštila – počela je kroz suze Dalila, pa je nastavila:

Ta situacija za pjesmu, ja sam neko ko voli da peva. Ta pesma mi se uklapala, a ta pesma za svekrvu, ja je nisam ni imala u tom momentu, jer nije bila uz mene i njega. Zaista nisam planirala da će se sve ovo desiti, a kada su me pitali novinari: “Da li postoji mogućnost da se razvedemo”, rekla sam da je nemoguće. Da sam mogla da biram način razvoda, ne bi se to desilo ovde. Što se tiče bivšig momaka, žao mi je što je Mirza stavljen, jer je oženjen i ima decu. Bila je veza od dva meseca, tri, ali nam je bilo lepo. Što se tiče Mladena, zna se kakvu vezu sam imala sa njim kroz rijaliti. Nismo išli kod njegovih kući, jer su bili protiv naše veze. Živeli smo zajedno, ali se završilo kako se završilo. Ne bih da pričam o njemu, koliko sam čula i on je oženjen. To je to što se tiče njega. Dado, sa njim nije bila neka veza, nego eto, nemam pojma kako da definišem – nastavila je Dragojevićka.

– Šta ti je najljepše, a šta najružnije što si vidjela – pitao je Milan.

– Meni je sve najlepše. Ne stidim se svoje prošlosti, sve što mi je prikazano je lepo. Kad sam videla sebe kao mala, kad sam ga oblačila u Šeika kad je bio Bajram (smijeh). Drago mi je kad ga vidim nasmijanog. I to je to, što se tiče mog braka, ja sam uvijek rekla da je to bio lijep brak i nešto što je bilo lijepo. Nije to bila lažna sreća, bila je stvarna u svim trenucima. Mi smo ušli kao srećan par ovdje, ali jednostavno su moja osjećanja otišla na drugu stranu i koliko sam se trudila da se oduprem, vidjela sam na kraju da kad sam satjerana u ćošak, priznala sam sve. Okej, priznajem da nije trebalo na taj način da se desi…Nisam očekivala da ću vidjeti ni oca ni majku, još te neke ljude. Babo i mama volim vas najviše na svijetu. Znam da ovo što Filip i ja radimo nije lijepo i da ne možemo da se ponosimo ovime, ali sam išla ka onome što sam smatrala svojom srećom. Meni je bitno da smo Filip i ja bili iskreni do srži u svom odnosu – dodala je Dalila.

