CAR MORA DA NAPUSTI KUĆU! HITNA ODLUKA PRODUKCIJE, DALILA ZAURLALA NA KAMERE: Jasna poruka za zadrugare

Car i Luks su nastavili da se prepucavaju i prijete jedan drugom dok je Dragojevićka izlagala.

U moju vezu bolje da se niko ne miješa, ja sam na ivici da napravim nešto zbog čega bih se kajala cijelog života, a možda i ne bih – pričala je Dalila.

– J**at ću mu ja majku. Tako me je uvrijedio u ovih devet mjeseci na finjaka iza leđa, kao što rade pacovi. Lijepo je Matore rekla da ni o kome nemaš lijepo mišljenje ovdje – pričao je Car.

– Naravno da nemam, ja imam samo par prijatelja u životu – odgovorio je Luks.

– Milan je smirio Luksa i Cara, a Dalila je nastavila da izlaže.

– Filip bez mene neće iću u izolaciju, Sanja može da povede koga hoće, to neće promijeniti situaciju. Očekivala sam od Saleta ovako nešto, nije me iznenadilo. On ima prebačaje, to treba da se razumije. Ušao je u trip pred kraj da može da napravi zanimljivu priču. FIlipe, ljudi u nama vide potencijal, sve što bi voljeli potajno da budu, ali nemaju hrabrosti ili nisu dovoljno ludi. Mi od početka idemo u izolaciju, tamo nam je počeo odnos. Ne puštam ga nigde više samog, ali nije on kriv sad. Ja znam ko je Sale, od njega očekujem sve. Kad je pijan da me izvrijeđa, kad je trezan da mi donese da jedem. Sve ostalo je nama kako ćemo to prihvatiti – rekla je Dalila.

– Ja sam kriv, sam je pričao da se sa ljudima druži iz koristi. Ja sam kriv. Dalila njega kopka, ne ja. Ja sam uvijek bio tu za njega.

– Htio je da mu bude omiljena, pričao da je najljepša – nastavio je Car.

– Ja bih rekao da jeste. Ja ovde ne želim da imam prijatelja, napolju imam ljude sa kojima sam okej cijelog života, ostalo je sve biznis – dodao je Luks.

– Što radiš ovakve stvari? – pitao je Car.

– Da budem interesantan – odgovorio je Luks.

