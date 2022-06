“ZLO MI PREDSTAVLJA ZADOVOLJSTVO!” Đedović otkrio svoje pravo LICE! – Održana lekcija o OPROSTU i STAROM ZAVJETU!

U toku sastanka zadrugari biraju najosvetoljubiviju osobu, a ovonedjeljni vođa Sale Luks je dao riječ Marku Đedoviću.

– Ja zlo ne zaboravljam, meni to predstavlja zadovoljstvo. Za mene su to, Dejan on čeka na prvoj krivini. Irma isto, nije zahvalna, sto puta sam joj dao cigarete… – počeo je da priča Đedović, a Irma je odmah skočio kao oparena riječima da nju svi provociraju od samog početka.

– Ti si pokušao da me ganjaš sa Dejanom da se napravi klip, ja ne zaboravljam ništa. Nemojte da se zaje.avate sa mnom više. Ja sam bila i u radiju, smijali ste se, Anđela bila u pabu isto… – “skakala” je Irma sa teme na temu.

– Filip Car je druga osoba i treća je MC Aleks – završio je Đedović.

Lepi Mića je naredni dobio riječ:

– U starom zavjetu imamo isto osvetu, prisutna je svuda, a vi uvijek morate znate koga komentarišete i zašto. Krvna osveta je ostala usađena na prostoru Alabanije i Crne Gore… Veća je pobjeda ako se ne osvetiš nekome, na kraju pobjedi oprost… Dalila je oprostila Caru, ali mu je vratila preko Anđela. Mina isto ali je naivna nije to baš trubut inteligencije. Dejan ne čeka, on odmah vrati to. Tamte za vamte – rekao je Lepi Mića.

