EVO ŠTA JE KARIĆ REKAO O MARIJANI SINOĆ: Ustao za crnim stolom i sve priznao

U toku je “Igra istine”. Marijana Zonjić objašnjavala je svoj odnos sa Mensurom Ajdarpašićem i šta se dešavalo kad su se vozili kajakom tokom jedne od igirica, piše Pink.

-Meni je krivo što neke stvari nisam pričala na vrijeme. Juče me je on (Mensur) iznervirao i govorio da sam avantura. Avanture ne zoveš više puta da se vidite. Mensur mene ne zanima. Ja njega nisam pitala, nego on mene da se vidimo, nisam ništa rekla. On je prevrnuo čamac i vratili smo se. Kakvi gosti kad smo imali nešto? – govorila je Marijana.

-On je rekao da si ga ti pitala gdje on ljetuje – ubacila se Sandra.

-Ne. Uostalom ja nisam bila kod njega u Crnoj Gori, on je bio kod mene u Beogradu. Ja sam budala što ćutim, pa oni p*šaju po meni. Ja sam dovoljno rekla. On je meni drag i ne želim ovakve stvari da se dešavaju. Ja sam njemu rekla to u svađi i onda su saznali svi. Ja nisam nikom javno rekla, ima drugarica kojoj – nastavila je Marijana.

-Dalila je juče rekla da je Mensur nešto radio iza leđa – dodao je Anđelo, piše Novi.

-Meni je Dalila drugarica, naravno da ću ja da se povjerim. On je sve predstavljao drugačije. Sve sma kulirala, nisam mu se obraćala i gledala da bude što veća distanca. Od kajaka nismo progovorili ni riječ. Ja njega ne gledam na taj način, on je meni drag momak, ali ovde je drugačiji – govorila je Marijana.

Ajde da završimo temu da se ja tebi sviđam. Ja sam se ovde pravio lud – ubacio se Karić.

-Ne znam šta ti pričaš – zbunila se ona.

-Ja sam rekao da sam mislio da je Mateja, Sanja je rekla da sam ja – objasnio je Stefan.

-Očigledno je da joj se sviđaš. Njene promjene su očigledne otkako ste hranili guske, ali ja to nikad nisam izgovorila. Ja sma samo pitala da nije Mateja u pitanju – pričala je Sanja.

-Ja kad sam mislila da je Mateja meni su sve one rekle da nije Mateja – ubacila se Sandra.

-Ja nisam rekla da si ti, ali sam prva mislila da si ti – dodala je Ana Jovanović.

-Ja sam sve skontao kad su počela pitanje gledalaca. Sanja na prvo pitanje si mi rekla da sam to ja. Marijana i ja smo prijatelji od treće sezone. Njen bivši momak je moj veliki prijatelj, čuli smo se i Jovana je bila prisutna kad su me zvali. Ja sam zauzet momak, imam djevojku koju volim i ne želim da mi se pokreća ta tema. Ja ne mogu da provodim vrijeme sa njom zbog vaših glupih priča. Hoću da se ogradim i ne želim da se spajam. Što se tiče Marijaninog problema ja znam zbog čega je u ovakvoj situaciji, Ne želim da se polemiše što se tiče mene. Ti Marijana ako imaš nešto, pričaj – rekao je Stefan.

