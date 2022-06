SUOČILI SE CAR I DALILA – ONA NIKAD BRUTALNIJA: Sasula mu sve u lice, gledajte njegovu reakciju

Za vrijeme kratkih reklama, Dalila Dragojević i Filip Car su nastavili svoju raspravu u pušionici. Ona je odlučila da mu saspe sve u lice i prebaci sve što joj je smetalo od početka odnosa sa njim.

-Ne mogu da te slušam više koliko si loš čovjek, idi radi i nemoj više da mi smetaš – rekla je ona.

-Da li shvataš da je svaka moja reakcija za tvoje dobro – rekao je Car.

-Mozak si mi oprao devet mjeseci ovdje. Ti želiš da me zgadiš drugim, a i sebi. Nećeš to uspjeti. Ja sam kriva što sam se zaljubila u tebe, nisam to sebi smjela da dopustim. Nisam sebi smjela da dopustim da budem na onoj žurki ono što sam bila, poslije toga da ti pređem preko hotela, a onda Maja, pa onda sve ostalo – rekla je Dalila.

-Ja nisam znao da riješim neke stvari sam sa sobom, bježao sam u druge odnose… Moje krivice su ja gledam da li si ti kriva i da bih bio dobar partner treba da gledaš sebe, a ja sam gledao tebe. Nikada nismo sjeli, kažem ti najrealnije – pričao je Car.

-Vidiš kako si nezahvalan, ti si neko ko će za godinu dvije shvatiti šta sam ja bila za tebe, a ja za tebe shvatiti da nikada u životu nisam smeta da dopustim da te imam pored sebe – rekla je Dalila, piše pink.

U video – prilogu pogledajte detaljnije:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari