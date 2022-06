VIKI JE ZNALA ZA LAŽNU SMRT MARKOVOG OCA? NEVJERICA U ZADRUZI: Brani ga svim silama, ISPLIVAO SNIMAK

Čovjek pita mene zašto spavam toliko, pravda Marka nešto… Kao da je pao sa Marsa… – rekla Viki.

Jutros sam mu rekla kako mi je žao zbog svega, kao da je to mala stvar… On meni kaže: “Danas svaka ide na abo–rtus”, zamisli? Kao ovde ima jdevojaka koje su navodno pet puta prekidale trudnoću. Kao da su to male stvari? – čudila se Nevena.

Pitaš ti čovjeka koji je ovdje imao haos, ona se čistila pet puta, ona nije normalna… Meni je rekao da je ubjeđen da ako se očistim, vidjet ću se sa njim napolju. Juče mi je rekao da mnogo jedem i mnogo spavam… Poslije mi kaže kako on ne vidi da ja patim za Markom, pa šta treba, da se bacim u bazen? – nastavila je, piše Novi.

Kakvi ljudi! Ne razumijem, šta treba, da se obj-esiš da bi dokazala da voliš nekoga – dodala je Savićeva.

