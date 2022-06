“DA SAM UMRLA PRIJE 3 DANA…” – Oglasila se Viktorijina baka nakon lažiranja smrti Osmakčića – TUGA!

Baka Viktorije Mitrović, Regina, očajna je i uplašena za bezbjednost svoje unuke koja trenutno prolazi kroz pakao.

Naime, Viktorija je ostala u drugom stanju sa Markom Osmakčićem, koji je na najjeziviji mogući način zaprepastio naciju. On je u dogovoru sa svojom porodicom obmanuo javnost lažnom informacijom da mu je otac Franjo Osmakčić preminuo.

Prije nego što je napustio rijaliti zbog morbidne laži, Marko je prijetio Viktoriji i sve vrijeme joj govorio da abortira dijete. Ona je nakon svega ipak odlučila da to ne uradi.

Na sve ovo imala je komentar i Viktorijina baka koja kaže da je jako uplašena.

– Brine me to sto je prijetio, strah me je zbog djeteta, ovo su ubice, ovo je jezivo, da sam umrla prije tri dana ne bih znala – rekla je baka Regina za Republika.rs.

