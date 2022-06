DALILA DOŽIVJELA NERVNI SLOM, URLA, NIKO JE NE MOŽE SMIRITI: Evo šta se desilo upravo

Njih troje pokušali su da rasprave sve što se dogodilo u emisiji, piše Pink.rs.

-Koga praviš budalom? Marko, tebe ću da pitam. Moje mišljenje je da je ovaj momak završio odavno sa mnom. Moje mišljenje je da mu radi griža savjest, radi ga ego i sujeta. Dolaziš do zaključka da bi on sa tobom drugačije razgovarao da se ovo ne snima. Znači on bi rekao kraj da nema kamera i bubica. Ja jadnica nisam. Ja u odnosu da budem gde će neko da priča da neću moći da dođem na porodični ručak. ne posotji riječ “borba”. Kod mene posle svega posotji. Lijepo i fino pružiš ruku i kažeš da ne možeš – pričala je Dalila.

Ti zbog svojih postupaka nikad nećeš znati na čemu si. Ti govoriš da ćeš isto da uradiš, ako on bude iskren – dodao je Marko.

Je l’ se sjećaš da me je ostavila i vratila se u druženje? Da li sam ja plakao i razbijao? Je l’ ova žena imala empatiju prema meni? Je l’ imala empatiju prema meni kad je Maja diskvalifikovana, a ja gledao njen odnos sa Dejanom? Ja istinu govorim. Ja smatram da ovu ženu volim, imam strast, imam neku nadu za mene i nju. Istina je da ovu ženu gledam kao osobu koja nije za mene i moju porodicu. Gledam je kao osobu da je nemoralna u nekim situacijama. Ja gledam kako ona priča i razmišljam što nju neko moj ne bi prihvatio? – uključio se Car.

Ti kažeš da je voliš kad je neophodno – dodao je Đedović.

Ona voli mene, vratila se meni. Ja se bojim da razgovaram sa njom, došli smo u fazu koja je teška –

Ne mogu više Marko, nemam snage. Ja znam šta će biti. Znam da on planira mene da ostavi, ja to pričam zadnjih mjesec dana. On neće biti sa mnom napolju – plakala je Dalila.

Ovom rekacijom nikad nećeš čuti istinu, kao da ne želiš da je čuješ – poručio je Đedović.

On ostaje sa mnom iz sažaljenja, to je istina. Ja kad sam presekla emociju sa Dejanom pustila sam ga da razbija. Prošla sam katastrofu sa ovim čovjek da bih prihvatila da je došao kraj – urlala je Dalila.

Je l’ nigdje nema ljubavi? Ima li ljubavi sa tvoje strane koja si me ostavila i bila u drugom druženju? Poremetila si me skroz – dodao je Car, piše Novi.

Ti si me natjerao. Ništa ne bi bilo sa Dejanom i Anđelom – rekla je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari