Otkrivamo: Suprug Dade Mešaljić iza sebe ima tri braka

Njen suprug, a onda i njena kolegica bezuspješno su se pokušali opravdati svojim nevještim saopštenjima u kojima se potencira “da nisu u vezi i da nikad nisu bili u vezi”. Ni u jednom momentu se nisu osvrnuli na noćni provod, niti na to što se drže za ruke u jednom momentu, piše Senzacija.

Javno mnijenje je odmah pružilo ogromnu podršku Dadi, a osudu Melihi čije su neosporne vokalne sposobnosti postale nevažne i više ne dolaze do izražaja. Ona je postala ona koja se umiješala u tuđi brak. Na njenim klipovima na kanalu Zvezda Granda skoro svi komentari su kritike što je izašla sa koleginicinim suprugom.

No, to Melihu očito ne brine, ona niti osjeća stid i sram, niti očito vidi razlog za to. Pa onda ne treba da čudi što se svojoj kolegici čak nije ni izvinila. Naprotiv, u saopštenju je navela da ona nije kriva za razvod Dade i Jasmina, iako je Dada prilično jasno stavila do znanja da je tačku na brak stavila nakon što je vidjela snimak svog supruga u njenom društvu dok plešu kao da sutra ne postoji.

Ljudi su joj još više krenuli pisati uvrede otkako se Dadin suprug javio redakciji Senzacije i svojom izjavom da sa suprugom nije “ima dvadeset dana”. Ovu bismo izjavu proglasili blamom godine. Iako smo tek na polovini 2022. teško da će ova izjava dobiti konkurenciju i nadmašiti izjavu Jasmina Mumića.

Ovaj skandal dobio je ogromnu težinu jer se sve izdešavalo dok je Dada u poodmakoj trudnoći.

A kako vrijeme odmicalo našoj redakciji stizale su brojne informacije, a jedna od njih je i ona da je Dadin muž imao čak tri braka (uključujući ovaj sa Dadom op.a). Ovakve informacije mogu se naći i u komentarima ispod naših snimaka na Youtube kanalu Mirza Vranj NOVO.

Pored ovih informacija, naši čitaoci su nam poslali snimke i fotografije koje, kako nam javljaju, potvrđuju da je Meliha bila u Dadinom i Jasminovom stanu što ćemo uskoro objaviti.

Facebook komentari