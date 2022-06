“PINK VAM JE DAO HLJEB I KROV NAD GLAVOM!” Marija i Miljana Kulić IZAZVALE karambol – REAGOVALA ona!

Bivša zadrugarka Jelena Batos nedavno je javno iskritikovala nekadašnju cimerku Miljanu Kulić i upozorila na njene negativne postupke, za koje je mahom okrivila njenu majku Mariju Kulić.Povodom prepiski koje je Jelena obelodanila između nje i Miljane, gde je Kulićeva moli za novac, oglasila se Marija, koja je poručila da je Jelena budala kojoj treba pažnja. To je navelo Jelenu da se javno obrati Kulićima.Ništa drugo nisam ni očekivala od menadžerke Miljanine. Umesto da svoje dete izvede na pravi put, ona se bavi “medijskom pažnjom”. Vaša se ćerka meni prva javila, i to u nedelju u 8 ujutro sa 12 propuštenih poziva i Vaša ćerka se nije samo jednom obraćala za novac, već više puta, ja to nikome nisam pričala dok je vi niste ubedili da joj ja nisam prijatelj i morala kradom da mi se javlja i moli za pomoć, a na ulici me ne pozdravlja – započela je ona, a potom nastavila: Ja, hvala Bogu, nisam mama rijalitija i ne živim od medijske pažnje, niti od svoje dece, pa da ih moram koristiti i upravljati njima kao vi. Moja deca su već obezbeđena za budućnost, a meni je samo 35 godina. Gospođo menadžerko, ako nastavite, objaviću Miljanine govorne poruke kako plače i moli iz Bosne još prošle godine da joj pošaljem, jer ste joj vi okrenuli leđa i izbacili iz kuće koju je napravila ona zaradom novca na poslu po kojem pljujete i gađate kamenjem, jer nisu podržali Vašeg glumca čiji ste mozak isprali, zvanog Bebicu.

– Vi ste sramota svih majki i iskreno se nadam da će se Miljana izdići i postati svoj čovek sa svojim stavom, a ne Vašim – zaključila je Jelena Batos,piše Srbijadanas

