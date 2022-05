“JA SAM VELIKO RAZOČARENJE ZA SVOG OCA I MAJKU!” – Dalila se slomila, uputila javno IZVINJENJE porodici

Tokom emisije “Pretres nedjelje”, Dalila Dragojević je dala svoj sud na svoju novu titulu – najvećeg razočaranja u Zadruzi, piše Srbija danas.

– Ja sam svjesna svojih grešaka i da ne postupam onako kako treba. Konkretno da nabrajam sve razloge, ne bih, jer bi mnoge uvrijedila. Na granici sam da budem prosta i da ne uvijam u folije. Osvrnuću se samo još jednom na to, neću dozvoliti da više ikada ispadnem bezosjećajna i da me povezuju sa bivšim suprugom. Ne mislim da je moj razod razočarenje, jer sam otišla iz braka koji on kaže da je bio loš… Shodno svemu što je rekao Dejan o meni i o našem braku, ja ne mogu biti razočaranje – govorila je Dalila.

– Nije se loše od nekoga rastati, loš je način na koji je postupala poslije toga! Sve je to bio neljudski način! – ubacio se Car.

– Ja bih rekla da je bio loš način i loše mjesto. Mogu samo reći da se izvinjavam zbog lošeg načina izlaska iz braka, to je jedino što mogu da kažem na tu temu. Mislim da sam veliko razočaranje za svog oca, majku, prijatelje, jer sam se uvijek vraćala u odnos koji je loš, gdje sam uvijek bila odbacivana, ponižena, popljuvana… Glupo bi bilo da sada pričam nešto drugačije od onoga što jeste. Izgubila sam ponos i dostojastvo… Ono što je Miki rekao, da treba da se zapitam u čemu sam pogrešila kako bi ispravila nešto, mislim da je kasno posle devet meseci da uradim tako nešto, ja ne mogu da vratim vrijeme. Da mogu, ne bih ušla ovde kao udata žena, već bi završila sve prije nego što bih došla ovdje. Nakon toga da sam sa Filipom, nikada više ne bih dozvoljavala neke stvari, posle prve prevare bih stavila tačku ma koliko da ga volim, sve bih drugačije. Da, sebe sam razočarala, kada god se posvađam sa njim, uvijek kažem da mi je najveći žal što tu ljubav nismo predstavili onako kako treba. Nikada neću moći da izađem odavde i kažem da je to čovek koji je vrjedan svega što sam uradila… Naš odnos, nas će uvijek unazaditi, idemo tri koraka unaprijed, pa deset unazad – pričala je Dragojevićka.

– Šta misliš da je tvom ocu najteže palo? – pitao je Darko.

– Mislim da mu je najteže pao odnos sa Filipom, mnogo više nego ono sa Dejanom – rekla je Dalila.

– Najteže mu je palo što si se je*ala – dobacio je Luks.

– Ma koji je tvoj problem da se ubacuješ kada ona priča o ocu? Šta je sa tobom? Da li si ti moj drug? Njen drug? – ustao je Car.

– Ja sam tvoj drug. Ja sam samo rekao kako jeste – dodao je Sale.

– Ma ovaj se pretvorio u ženturaču – urlala je Dalila.

– Koji ste vi drugovi ako je vrijeđaš na više načina? – vikao je Filip.

– To si u pravu – potvrdio je Sale.

– Koju potrebu imaš sada da govoriš? Zašto nisi juče na nominacijama? – nastavio je Car.

– Nisam imao potrebu, sad imam, ne znam, ogadila mi se – izjavio je Luks.

– Smatram da mu najteže pada to a Filipom, to sam shvatila i ona kada sam pričala sa njim… Znam da mu je sve sa Dejanom jako teško palo, ali ja sam imala svoj izbor… Sigurna sam da on nikada nije mogao da vjeruje da ću preći preko svih uvreda i situacija u kojima sam bila… Za svakoga roditelja nije normalno da gleda sve i svašta, vjerujem da me čeka pakao… Danima se pripremam za sve ono što me čeka, stalno razmišljam šta ću i kako kada izađem, da li ću uspijeti sa Filipom… Ja se još jednom izvinjavam porodici na svemu i na mom učešću, ali moj život je moja stvar, od sudbine se ne može pomoći. Ja prihvatam ovo, jer sam svjesna šta sam uradila – nastavila je Dragojevićka.



Detaljnije pogledajte u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari