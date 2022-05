“JA SAM BEZOSJEĆAJAN PREMA BEZOSJEĆAJNOJ OSOBI!” – Car o VEZI sa Dalilom – Ovo je GLAVNI RAZLOG raskola?

U toku “Pretresa nedelje sa Darkom Tanasijevićem”, voditelj dao je riječ Diji Kostić, kako bi prokomentarisala treće mjesto Filipa Cara, u anketi za najbezosjećajniju osobu u Zadruzi.

– Dalilu i Cara ne komentarišem, dosadni su mi skroz, svaku njihovu riječ znam napamet. Ali baš ako moram, reći ću da jeste nenormalno to što joj radi. Ako je već voli kao što kaže, onda ne treba da je maltretira i tjera na suze svaki dan. Ne razumijem zašto je više maltretira, ako je toliko voli – rekla je Dija, piše Srbija danas.

– Iskreno, on je poslednja osoba koja može biti na ovoj listi, ali ja znam da mi treba krv, on bi mi dao. Ja njega gledam na drugi način, on je moj prijatelj i za mene je najosećajniji. To što je na anketi na kojoj jeste, možda je zbog Dalile, možda ljudi tako vide. Ali opet i prema njoj je dobar, stalno je uz nju, pazi da li je jela, da li je pila… Ako bih birao nekoga ko ke bezoćećajan od njih dvoje, uvek bi birao nju… – rekao je Zola.

– Ja znam da ste vi prijatelji, ali potrudi se da budeš malo realan. Koliko puta si ti mene tešio dok plačem? Ja jesam neke stari uradila, ali šta je uradio on? – bunila se Dalila.

– Ja sam bio svedok u nekim situacijama gde se on maksimalno trudio za ovaj odnos… – nastavio je Zola.

– Ja bih se složio sa tobom – rekao je Mića.

– Ja sam samo rekao da mi je apsurdno da kažem to za njega koji je za mene najosećajniji prema meni – nastavio je.

– Slažem se da sam takav… Znam da se misli na odnos sa Dalilom, ali gledaj sad ovo, ona će biti prva ili druga na listi. Šizofreno je, ali ja sam bezosećajan prema prema osobi koja je bezosećajna prema meni. Dalila je mnogo grešila, često želim da joj pomognem, ali sam često surov… Ja sve mogu i želim, ali nemam veru iskreno. U mojim odnosima je problem što ja izgleda nisam dovoljno sazreo, da normalno rešim neke stvari. Dobijam odmah nervne slomove, psujem i zato me gledaoci na taj način gledaju – rekao je Car.

