ZBOG NOVCA PUKLO PRIJATELJSTVO: Dalila nije vjerovala da će je IZDATI na ovaj NAČIN! “Sve sam gora i luđa!”

– Nisam očekivala mali budžet. Od nje sam očekivala srednji budžet, nisam veliki. U trenucima kad mi je surovo izgovarala reči, dotakle me je i ja sam izašla. Kad sam je ugledala u spavaćoj sobi morala sam da joj kažem, otišla sam do hotela, kako bih rekla svoje mišljenje. Od jutros sam rastrešena i to je bilo ulje na vatru koje je dolila. Kad razmislim pored svih problema, to mi je najmanji problem. Dešavalo se da zaplačem ja, ona, da se jada ona meni i ja njoj. Očekivala sam srednji budžet i nisam neko ko se buni. Ona je smatrala da treba da dobijem mali, ali da me je pogodilo, jeste. Nisam neko ko će da prećuti, ali bolje da kažem njoj – pričala je Dalila.

– Naše svađe su se uvijek završavale smijanjem. Nikad nije bilo zle krvi. Obratim joj se, tražim savjet i znam da je ona to mogla kod mene. Dotakla me je, ali to ne mijenja mišljenje o njoj – nastavila je Dragojevićka.

– Da li je ovo vrsta Sandrine taktike da te kazni i dodvori se zadrugarima i dijelu gledalaca? – pitao je Darko Tanasijević.

– Ljudi hoće da se operu od dešavanja. Ljudi se distanciraju, ne žele da ulaze u konflikte. Kod mene je to kontra, ja sam sve gora i luđa kako se bliži kraj. Ne vjerujem da se danas vodila, što se tiče mene, kako narod razmišlja. Ja to smatram sama za sebe… Trebat će mi vremena da se oporavim – dodala je Dalila, piše Srbija danas.

