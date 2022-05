“SVE SAM IZGUBILA!” – Dalila VAN SEBE – KUKA I PLAČE: Car ju je OSTAVIO! Sad je DEFINITIVNO KRAJ

Podjela budžeta Sandre Rešić je u toku, a Dalila Dragojević izašla je iz Bijele kuće u suzama nakon izlaganja Rešićeve, piše Srbija danas.

Naime, ona je otišla u ekonomsko dvorište, a za njom je odmah krenula i njena drugarica Marijana Zonjić.

– Ne intresuje me šta će ko da priča, ja sam i čast i ugled i sve što može da se izgubi, ja sam izgubila – plakala je Dalila.

– Sve to može da se popravi. Kolika god da je ta ljubav, može da se popravi. Nemoj, jer nisi to. Probala si, nije to to, a probat ćeš još sto puta. Trebaju ljudi da te razumiju, a normalno je da ćeš reći preko nekih stvari kad je iskrena ljubav u pitanju, ali moraš da imaš granicu Dalila – tješila je Marijana.

– Kakve granice sad, kakve nakon svega? Granice su trebale da budu, znaš kad – i dalje je ronila suze.

– Pa šta sada? Ako tako nastaviš, samu sebe ćeš da ubiješ u pojam i da razmišljaš o svemu i svačemu. Istrpi je**o, šta si sve izgurala, možeš i ovo. Proći ćeš i ovo, izaći ćeš napolje i tad kreće pravi život i pravi ljudi. Tebi je najgore zato što znaš šta si porodici uradila, a to i treba da ti bude prvo. Normalno je da će otac biti uvijek uz tebe, šta god da si uradila. Razumijet će te! Zaljubila si se i zavoljela čovjeka kog možda nisi trebala. Možda je do prostora i do ljudi, ali ti ovde to više ne treba. Da se ponižavaš. Ostavio te, kraj i tačka. Rekla si svoje, sad kraj – rekla je Marijana.

– Nema veze. Ženu u koju sumnjaš i kojoj nisi prešao preko nekih stvari, ne ulaziš joj u krevet i ne govoriš joj da je voliš. Kažeš joj sve – plakala je Dalila.

– Neće biti: “Ćao, ćao”, dokle god ste ovdje. Ti si slaba na njega – rekla je Marijana.

– On je svjestan toga da ja nemam otpora – plakala je Dragojevićka.

– Ja sad da odem, da on dođe, vi za 15 minuta ste pod ruku. Mora da bude i do tebe, moraš i ti da odlučiš – rekla je Marijana.

– Kako da odlučim – pitala je Dalila.

– Rekla si sve, nemaš ni ti više snage da se pravdaš ovdje – dodala je Zonjićeva.

