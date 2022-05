ZABRANJENA INFORMACIJA! Dalila o Carevom DOGOVORU SA PRODUKCIJOM, tiče se kazni i para – PRIZNALA sve?!

Dalila Dragojević i Filip Car su svojim turbulentnim odnosom obeležili petu sezonu rijaliti programa “Zadruga”. Noćas su se satima svađali, a u par trenutaka su bili i na korak od fizičkog okršaja, piše

Srbija Danas.

Tokom svađe Dalila je otkrila zabranjenu informaciju. Poznato je da zadrugari ne smiju da govore o svojim ugovorima, honorarima, kao i dogovorima sa članovima produkcije.

Dalila je tokom svađe objelodanila da je Car navodno uzeo novac unaprijed od produkcije.

– Ti kažnjen ne možeš biti, jer si pare uzeo. Diskvalifikovan nećeš biti i ti to vrlo dobro znaš. Ovo sve radiš da bi te ljudi izbacili odavde. Produkcijo, ovo čovjek radi, iživljava se na meni, da biste ga izbacili 40 dana pred kraj. To ti radiš, vučeš me ovdje i želiš da te izbace – vikala je Dalila.

– Ne, nije istina. Da sam pare dobio, ne bih vas gledao jedne sekunde – odbrusio joj je Car.

Poznato je da u “Zadruzi” nema povlašćenih i da svako može biti kažnjen. Ove Daliline riječi su demantovane time što je produkcija noćas saopštila da je kaznila Filipa mjesečnim honorarom zbog agresivnog ponašanja prema njoj.

