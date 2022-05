OGLASIO SE HUSO NAKON BRUTALNE SVAĐE DALILE I CARA: “Dejanu ću prepisati kuću, ako se desi 1 stvar”

Kako u razgovoru za Pink.rs kaže, svoje mišljenje o tom odnosu nije promijenio, te smatra da bi Dalila što prije trebalo da se skloni od Cara i do kraja rijalitija nastavi sama.

– Rekao sam sto puta, nema od toga ništa, nema tu života zajedničkog. Šta da kažem drugo? Treba da se okane od njega, što dalje što bolje, ali ne vrijedi. I ona onako kad se uštapi, kada se digne i bije sa muškarcem, to ne ide, to joj ne treba – kaže Huso i ističe da nikakva šansa ne postoji da Filipu, kao potencijalnom zetu, napolju da šansu i pokuša da mu pređe preko mnogobrojnih brutalnih uvreda, pretnji i kleveta.

– Nikada mu ne bih preko onih riječi. Ja sam fin čovjek, dobar, a kad se neko tako omalovažava, ponižava… Psuje mene, moju braću, familiju i to na televiziji, to je tako nekulturno i odvratno. I Lepi Mića, što govori onoj curi što je ušla, to je krajnji bezobrazluk. Ja sa njim, sa Filipom, nikada nisam imao kontakt, niti ću. Nek ide u Crikvenicu, ne zanima me, ovde nek mi ne dolazi.

Na pitanje koja ga je Filipova riječ najviše povrijedila, Dalilin otac kaže:

– Psovao je mene i brata mog mrtvog, koji je umro prošle godine. Bio je dobar čovjek, nije mrava nije zgazio, ljudina jedna… A Car ga psuje mrtvog. Tada mi je najteže bilo. Da smo negdje bili u blizini, da je to preda mnom ili mojom braćom psovao, došlo bi do ozbiljnog krvoprolića – kaže Huso.

Ukoliko ipak, po završetku “Zadruge”, Dalila ne bude željela da se okane Cara, Huso kaže da zna šta će joj u tom slučaju reći.

– Nek ide onda sa njim tamo u Crikvenicu, a ne ovdje! Ovde neće biti sa njim, to sto posto, ja ne dam! Jedino su Dejanu ovde uvijek otvorena vrata – poručuje Huso, kog smo pitali i kako će podijeliti kuću Dejana i Dalile, budući da su se u “Zadruzi” razveli.

– On je skoro imao viziju pogrešnu u glavi da sam ja tu kuću preveo… A ja sam dvaput zakazivao kod notara da im prevedem, a oni prespavaju, ne dođu. I da ne prevedem, tu kuću njima niko nikada neće oduzeti. Ja sam još na početku rekao da ću Dejanu prepisati tu kuću, ako ova ode s onim gilipterom. Dejan nikada neće biti oštećen, ja sam to obećao, neka se oni dogovore. I ja sam sa svojom ženom razveden dugo, pa komuniciramo najnormalnije, piše Pink.

