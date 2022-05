“RODITELJI SU TRAŽILI DA DOĐE HODŽA!” – Dalila Dragojević strijepi da bi joj to ugrozilo opstanak, krije nešto?!

– Trebalo je da ostanem onakva kakva jesam. Pitala sam se, što ne bih ja probala nešto kao ti, da vidim tvoju reakciju. Dopustila sam sebi zagrljaj, da ustanem da branim nekog za stolom, da pravim žrtvu… Da slušam kako njegovi traže hodže… Za to se kajem, što sam to sebi dopustila… – pričala je Dalila.

– Ti si mi rekla kad smo se pomirili da si prvi put napravila sr*nje. Kad si prvi put to uradila, vratila se u odnos sa mnom, kad si vidjela da mi je žao, što si opet išla u to druženje? – pitao je Car, piše Srbija danas.

– Zato što si me tog trenutka izvrijeđao, kao što je bilo juče i ovih dana. Čim dobijem jednu tvoju uvredu, reagujem kako reagujem. Što bih tu bila, kad sam mogla da se sprdam, da me neko lijepo gleda, da mi govori lijepe riječi – nastavila je Dragojevićka.

Što ste oboje plakali, ako je igra? – nastavio je Filip.

– Rekao je da sam ga prevarila. Koga sam ja prevarila? – pitala je Dalila.

– Jako si se zapetljala, a sa mnom nema zapetivljivanja bez otpetljivanja. Meni nije bitno šta ljudi kažu, slušao sam tebe kako ćeš da pričaš, a imala si reakciju jedino na Irmu. Počela si da vrdaš priču. Matora i Ša kažu da si se onda igrala i sa njima, onda ustane i Đedović kaže da ga nisi munula za ruku kao da se igraš – dodao je Car.

– Ne, trebalo je svima kao da kažem da je krenulo iz inata – nastavila je Dragojevićka.

– Krenulo je iz inata, ali nije završilo na inatu – pričao je Filip.

– Ja volim tebe, stalo mi je do tebe! Ovi ljudi nisu bitni! – rekla je Dalila.

– A bitnu su kad za mene nešto kažu? Ovo je za mene uvreda, bez ijedne uvrede su me uvredili kao psa, kad su rekli da ovo nije bila igra, da si se vratila meni jer on nije hteo da uđe u odnos. To je i te kako uvreda za mene. Satrali su me, a šta si ti na sve to rekla? Da smatraš da nisi povredila Anđela, da ti je prijalo u momentu, da si radila to što si želela. Od subote si ispričala 4 različite verzije, ja te pitam šta je istina? Devojko, šta je istina? – besneo je Car.

– Istina je samo šta ti vjeruješ – odbrusila je Dragojevićka.

– Razbit ću ti glavu, nemoj mi te manipulacije. Nemoj meni da ja znam sve. Osjećam da me voliš, ali me toliko maslaš! – goreo je Filip.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari