TRESE SE KAO PRUT – Dalila u OČAJU jer se njen NAJVEĆI STRAH OSTVARIO: Voditeljica je OBAVIJESTILA!

Upravo na programu TV Pink je počeo nastavak emisije “Gledanje snimaka” koju vodi Ivana Šopić, ona je okupila sve zadrugare za sto i najavila prvi video snimak na kom su zadrugari imali priliku da vide žestoku raspravu Dalile Dragojević i Filipa Cara koja se desila za vrijeme noćne emisije “Pitanja gledalaca”. U kojoj je on izjavio da je su sve djevojke sa kojima je bio ku*ve, kao i to da je cijela Srbija obrisala muški polni organ sa njim.

Ni malo mi nije prijatno, u strahu dolazimo u ovu emisiju, kada znam šta slijedi ne bude mi dobro, nije da se ne može preći, prešla sam preko tih stvari što sam radio, ali kada krene da me ispituje, dođemo do toga da ne treba da se priča o tim stvarima jer smo zajedno. Samo treba izdržati 40 dana još uvijek i to je to. Izdržat ćemo ovaj pritisak, kada izađemo napolje biće drugačije, oboje smo pod tenzijom. On je pod teorijom nekom, uvijek se svađamo i koristi neke pogane riječi, vrtimo to u krug, imali smo katastrofalnu svađu u izolaciji i vidjela sam da mu je žao kada je skupljao medvjede, trudim se da ga razumijem, Izgleda da nam je taj 26. mjesečnica baksuzan dan. Filip je takav, on kada uđe u tu crvenu zonu, on izgovara riječi i poslije kada vidi da sam ja izašla, onda se kaje. Prepisujem to tome što je ovdje 18 mjeseci, piše Srbija danas.

U video – prilogu pogledajte detaljnije:

