ŠOK! BIVŠI ZADRUGAR SNIMAO FILMOVE ZA ODRASLE! “To je normalan posao kao i svaki…” – Progovorio o ULOGAMA

Bivši zadrugar Sandi Kojić progovorio je o svojoj profesiji prije ulaska u Zadrugu kada je snimao filmove za odrasle.

On je otkrio da je ubrzo nakon što je postao dio p*rno industrije shvatio da to ipak nije za njega.

– Kada sam bio u Las Vegasu, bilo je mnogo oglasa i audicija, pa sam se prijavio. Mislio sam da na taj način mogu da se proguram malo, da neko čuje za mene, kao što je recimo na taj način počeo karijeru i Silvester Stalone… Samo sam dva puta snimao, nisam više, shvatio sam da to nije za mene. Ipak me je privlačilo nešto normalnije… Iako to izgleda čudno, to je normalan posao kao i svaki drugi, samo ako ga na taj način shvatiš. – rekao je Sandi, piše Srbija danas.

