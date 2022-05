RAT SE NASTAVLJA! DALILIN BABO SE OPET OGLASIO: Ima poruku za majku Aleks Nikolić

Slovenka Nikolić, majka učesnice “Zadruge” Aleksandre Nikolić, u razgovoru za Pink.rs burno je reagovala na komentar Husa Mujića, oca Dalile Dragojević, da će bivšem zetu Dejanu Dragojeviću, koji je u vezi sa Aleksandrom, “skinuti kapu tek kada bude našao bolju od Dalile”, a takođe doveo je u pitanje i prošlost Nikolićeve, o kojoj se godinama unazad svašta priča i piše u medijima.

– Bože me oprosti, kaže on – vjernik. Ja sam vjernik od devete godine, bavila sam se javnim poslom, ali sam ostala ista, srce i duša mi se nisu promijenili. On daje svoju djecu u dom, jedno, drugo, treće… I ti ideš da se klanjaš, da se moliš Bogu – oprosti, ali to vjernik ne radi! Kada Dalila kaže:”Moj otac je najbolji na svijetu”, pa on nikada ne može biti dobar čovjek. Ja sam tri posla radila da bi moja Aleksandra imala sve. Ti daješ svoju djecu tamo, vamo, nećeš da ih priznaš, a govoriš da si dobar čovjek i vjernik? To je užas! Priča se i za taj plac, uzeo ga od brata… Vjernici to ne rade, ja polazim od sebe. Ono što ne želim da meni rade, neću ni ja drugima. Ne znam šta da radim, ja samo da ga tužim?! Vidim ja po njegovoj faci, vidim u njemu mnogo tih loših stvari. Sve mu se vidi na licu. Dobar, dobar… Ma, da, mene moj Bog nikad nije iznevjerio u nekim stvarima. Treba da ga bude sramota što mi dijete dira. Moja Aleksandra je ćutala kada su se svađali Dalila i Dejan, a on mi dira dijete – izjavila je Slovenka tada za Pink.rs..

Sada se, nakon riječi Aleksandrine majke, za Pink.rs ponovo oglasio Huso, Dalilin otac.

-Ja ne znam gdje su njena djeca bila, gdje je njeno dijete bilo od sedmog razreda, kad je išla tamo gdje je išla? Ja njeno dijete kao vjernik nisam povrijedio niti joj našao manu… Nisam ja rekao da je ovakva i onakva, ništa loše nisam rekao o njenoj kćerki, nego to novine pišu i oni se tamo svađaju. Oni kažu da je bila u Bujanovcu, u Turskoj u zatvoru, ja to ne znam, znam kad pročitam. Njenoj kćerki želim sve najbolje, a isto tako i svojoj. Grijeh je u bilo kojoj veri naći čovjeku manu i rugati se tome, ja se njoj nisam rugao. Lijepa je, zdrava, pametna, daj bože da bude još pametnija, kao i moja, da ne prave budalaštine. Vrišti, svađa se, Dejan to i treba da vidi, šta će sutra, kad krenu da žive zajedno, da vrište i da dreči zgrada? Dejan je sada uprskao kada je počeo mene da pljuje, ja to vidim, i sve to što je pričao za Dalilinu majku, ona nije takva žena.

