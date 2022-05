RASKRINKANA DALILA – Razotkrivena njena MULJANJA sa Carem dok se NABACUJE Anđelu! Filip se obrušio na nju

Upravo je počela emisija “Pitanja gledalaca”. Voditeljka Ivana Šopić postavila je prvo pitanje koje je bilo za Dalilu Dragojević, piše Srbija danas.

– Jutros flertuješ sa Carem, kažeš mu da ga voliš, a onda ideš na dozu Anđela u garderober. Lijepo i reče Dejan, isto kao sa Gastozom – glasilo je pitanje.

– Jeste, isto. Imala sam razgovor, poslije pričala sa Anđelom. Jutros se ništa nije desilo, što se nije dešavalo do sad. Ne znam na koju konataciju sam pričala sa Filipom, a da nisam za stolom. Imam emociju sa njim, ali ne želim da budem sa njim. On je legao, kao što je legao prthodnu noć. Ja sam se odupirala, nije došlo do poljupca – pričala je Dalila.

– Što se tiče mene i nje, sve se zna i može da se vidi iz našeg razgovora. Nemam namjeru, drugačije bih radio da želim da se ljubimo. Vodimo razgovore i rasprave, nisam u iskušenjima kao što sam bio. Meni nije rekla da je imala ljubavnu konotacija sa Anđelom, rekla mi je da završava neke stvari što se tiče tog odnosa – govorio je Car.

– Rekli smo da se nećemo više družiti, kao što smo se družili. Sinoć smo se dogovorili da neće biti više takvih situacija, eventualno razgovor. Ništa novo – pravdala se Dragojevićka.

– Je l’ si pipala Anđela u garderoberu? – pitala je Ivana Šopić.

– Da, za ruku – rekla je Dalila.

– Pretpostavio sam da njen razgovor nije bio kako je rekla – dodao je Car.

– Ne kapiram šta ti hoćeš od mene? Kao da si sa mnom ne znam šta razgovarao. Nemam ništa sa tobom – bjesnila je Dalila

– Neprijatno mi je kako je ljudi prozivaju, ipak smo bili osam mjeseci – nastavio je Car.

– Možda je ranije trebalo da se prekine sa odnosom gdje neće doći do veze. Naša komunikacija mora da se svede na normalnu i da nema konataciju sviđanja, niti druženja i maženja. Normalna komunikacija, ako bude potrebe. Nema smisla, ni potrebe, vrtjeti se u krug, kad neće biti veze – govorio je Anđelo.

– Dalila, da li bi ušla u vezu da on hoće? – pitao je Karić.

– Dovoljno puta je rekao da je izgubio povjerenje i da mene nije smatrao kao druge osobe – rekla je Dragojevićka.

– Da li od tebe nešto zavisi ili samo od Anđela? Nikad se nisi izjasnila da nećeš da uđeš u vezu sa njim – dodao je Stefan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

