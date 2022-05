NIJE NI KARIĆ, NI ANĐELO – EVO KO JE DALILINA SLJEDEĆA META: Bacila oko na još jednog učesnika! Davala mu SIGNALE

U toku emisije “Pitanja gledalaca” Stefan Karić dobio je zanimljivo pitanje vezano za Dalilu Dragojević, piše Novi.

Naime, on je primijetio da je Dalila bacila oko na još jednog rijaliti igrača pored Anđela Rankovića.

– Konstatovao si da je Dalila krenula na kvantitet, je l poslije Anđela dolazi Marko? – glasilo je pitanje.

– On je i bio tu prije Anđela, Filip je to zamjerio Dalili. Da ima nešto između njih, Car bi mu zamjerio. Osmakčić je svjestan da može da ima nešto sa Dalilom, davala mu je znake. On iz poštovanja neće da uplovi i misli da će imati problem sa Viktorijom. On je došao da se sprda – rekao je Stefan.

– Nije lijepo da je to rekao, jer sam ja tad bio sa njom. Da li Marko ima pokriće da to kaže? Ja mislim da ima. Pričao sam sa Mikijem i razmišljam, kako ja to mogu da natjeram i pokvarim. Ja sam bio u takvoj zabludi, mislio sam muž pet godina. Marko ima pravo da kaže to, jer kad smo raskinuli i kad je na slavi napravila to, tad mi se upalila lampica – pričao je Car.

– Marko i Dalila su sjedili, pričali i komunicirali – dobacio je Đedović.

– Ona je uplela Marka u priču na garnituri. Uvijek kad razgovara je na margini flerta, a mi kao terijeri. Đedović i ja smo pratili stil njenog govora. Da li sam ja bio u nekoj teoriji ili je stvarno tako bilo, da je jedino sa mnom imala transparentne odnose i da bi samo sa mnom zapostavila brak. Ona kao da je satkana od zla i kao da teži da ide na još veće dno. Meni dođe da je zagrlim, poljubim. Njoj kroz pogled vidiš da ima nešto ku*kasto, sa tim zavodi muškarce i zato ja razumijem Anđela šta ga okreće – nastavio je Filip.

– Dabogda se ja raspala, samo nemoj ti da mi pomažeš – odbrusila je Dalila.

