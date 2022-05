HAOS ZA CRNIM STOLOM – GLEDAOCI RASKRINKALI DALILU

U toku emisije “Pitanja gledalaca” prvo pitanje bilo je upućeno Dalili Dragojević, a na samom početku nastao je haos za crnim stolom.Zašto si sinoć izljubomorisala i hiserisala što Car ide sa Anom u Amidži? – glasilo je pitanje.

– Ne znam na osnovu čega se tumači, možda što smo imali raspravu. Nisam ljubomorisala, niti mi to smeta. Imali smo raspravu, pitao me je da li mi treba njegova pomoć, ja sam rekla da mi ne treba. Plakala sam zbog svojih stvari, a ne jer neko ide u Amidži – govorila je Dalila.Mi smo sinoć pričali, ja sam bio prisutan i pitao sam je o čemu se radi, a ona je rekla da je on sve kriv. Ja mislim da je bila izrevoltirana zbog pisma, kao da ju je uhvatila neka sujeta. Devojka je nakon pisma krenula da pravi haos. Ne vidim kako odjednom napada njega i govori da je on kriv – pričao je Zola.

– Ti nisi bio tu, samo si se pojavio – odburusila je ona.

– Ti si se pre dve noći rekla da te zanima samo Anđelo. Tebi sinoć kao da su potonule sve lađe i da te drma sujeta. Uvek sam bio objektivan i nisam imao potrebu da stajem na stranu. Moje mišljenje, imam pravo na svoje mišljenje. Pre dve noći si rekla da te zanima ovaj, ponizila si ga 10 puta. Sinoć stiglo pismo, a ti plačeš i praviš histerije – nastavio je Čolić.

– Bio sam napadan kad sam pričao o emocijama Dalile i Cara. Dalila ima osećanja prema njemu, to se vidi. Svaka reč je povredi. Ne treba ona da se vadi sad. Dalila je posle odnosa Ane i Filipa nju nazavala dežurnom. Teško joj pada sve. Nije reagovala na emisiju, nego sa kim je otišao – komentarisao je Lepi Mića,piše srbijadanas.

– Okej, izljubomorisala sam – dodala je ona.

– Jutros mu je prebacila što je imao se*s sa Anom. Je l’ se sećaš? – pitao je Zola.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

D

Facebook komentari