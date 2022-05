STIGLI REZULTATI GLASANJA – EVO KOJE MJESTO JE ZAUZEO DEJAN DRAGOJEVIĆ: Odmah mu dali novi nadimak

Dejan Dragojević je osvojio drugo mjesto, a Milan je dao rokeč Marku Đedoviću.

Imali smo gostovanje na radiju, gdje je sve vrijeme pričao o novcu. Aleksandra je stavila sebe sa jedne strane, a 10.000 eura na drugu, on je izabrao 10.000 eura. Zašto duo gledalaca ne vjeruje Dejanu, jer je iz neke tamo priče, gdje je cijeli život vidi tamo negde, čusmo sve šta je doživljavao, ko su ti ljudi, ko su drugi, on je živio, gurao tu priču, izašao iz rijaltija i otišao kod matičara. Vidio je svoj život tu, odjednom tolika promjena, gdje je vjerovatno to razlog što Dejanu ne vjeruje. Sad sam ja centar svih dešavanja. Meni treba novac. To su stvari koje smo on i ja pričali u trenucima onog njegovog čukanja. Kaže Aleksandra: “Tebi je bitno da li neko ima ili nema, mi nemamo”, pa se onda dešava naše gostovanje an radiju, gdje sam bio nijemi posmatrač. Ona njega optužuje da nije za ljubav, da želi samo novac. Tada sam ja rekao, zašto mi ne bismo vjerovali, kad vama dragi ljudi govore tako? – pričao je Đedović.

Ja ne idem u izolaciju, ne pravim tamo skupštine i opštine – rekla je Dalila Dragojević.

Generalno je baziran da uvjnek bude sve kako treba, neki biznis, neko koristoljublje. Uvek kad čujem Dejana, pričalo se o parama, štekovima, bunkeru, ali se to za Dejana zna – rekao je Marko Osmakčić.

Šta misliš ti, što je na drugom mejjstu Dejan materijalista – pitao je Milan Gruju.

Meni je bilo najjače da je on na onoj Izazoviziji bilo u glavi da uzme sve od hrane, kad se ona žena okrene – rekao je Gruja.

Njemu nije bilo bitno šta Dalila ima, jer je bio zaljubljen u nju, a sada razmišlja o budućnosti. On djevojci koja je zaljubljena u njega stvara crv sumnje, tako što joj govori da mora prvo da se obezbijedi… Meni ništa nije prodao, ali imamo Sašku Karan u rijalitiju. Sve gleda u gram, da li će da stavi u makarone tri ili četiri jaja. Ne može i sir i jaja, može ili jedno ili drugo. Aleksandri ne daje da pije energetska pića, a za Dalilu bi sve odmah uradio. Vidi kakva je Aleksandri kosa. Dejan je opravdano na drugom mjestu, imamo Sašku Karan 2 u rijalitiju – govorila je Miljana Kulić.

To što on prodaje cigarete, ne znam šta sve ljudi kupuju od njega… Ja sam bila prisutna kad Dejan i Aleksandra daju hranu, a ovo što ga navode za cigarete i ostalo, to je sve luksuz. Ja mislim da nije materijalista, jedino ako gledaju nešto drugo – rekla je Ana Jovanović.

Mislim da je ovo zbog ponašanja prema Aleksandri. To što skupkja stvari, to je na početku rekao da ima limit ispod kog ne ide. Mislim da je zbog ponašanja prema Aleksandri – istakao je Sale Luks.

Mislim da su gledaoci pogrešno glasali, možda je neko ime bilo iznad ili ispod mene, pa su pogrešno kliknuli, ne slažem se ovog puta sa mišljenjem gledalaca. Šalim se, jeste… Juče bacio Sandi pare iz auta, niko kao neće, mene nije sramota. U suštini jesam – dodao je Dejan.

Ja mislim da je ovo zbog te naše rasprave, kada sam pitala da li bi odabrao novac ili mene, on je rekao pare… Tu smo se svađali oko toga, ali ja sada kada razmislim i razumem ga. Želi da napravi nešto od svog života sad kad je dobio priliku, smatram da će napraviti nešto novo od sebe – istakla je Aleks, piše Novi.

