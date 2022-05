KONAČNI PAD DALILE DRAGOJEVIĆ – CAR ZADAO ZAVRŠNI UDARAC: Šah-mat, Dragojevićka obrukana kao nikad

– Okej, imaćemo s*ks! Imaću s*ks sa njim, iako nismo u vezi, šta pričate vi! – bunila se Dalila.

– Kako je to čudno, ako se zaljubila u mene dok je imala partnera? Samo je trebalo da kaže neke stvari. I prvo dva demanta, Dalila mene ne voli, ako me je nekad voljela, ja sam to osjećao. Sad Daliline suze, zna se kad plače zbog oca. Dejan ovo nije rekao prvi put. Govorio joj je i gore stvari. Svaki postupak govori da je ona pukla jer je izgubila konce skroz – rekao je Car.

– Evo, nikoga nisam volela, ne interesuje me! – dodala je Dragojevićka. – Ja kad sam pričao da sam dio igre, da se prave spletke, to nije bila istina… Ta žena je zbog mene napravila sve, ja sam najveća ljubav, najveća strast… To su meni ljudi govorili. A sad kad u svađi kaže on tave, ona tave, ispada da sam ja u pravu, a ispadao sam budala. A na kraju ispadnemo da uvijek dođemo na ono moje. Govorio sam joj da sačuvamo našu ljubav i da pobjegnemo, nije išlo. Sad sam joj govorio da pobjegnemo, nije htjela. Uvijek je bila pametna i jela g*vna. Sve što sam joj ja govorio, bilo je dobro. Dejan može da bude najgori, ali je u raspravi sa njom uvijek gornji. On je pametan, mudar, čeka… Meni da se desilo kao njemu, ja bih u tri dana rekao sve, on na infuziju radi. Ja sam vidio da vuče rep Stefana Karića iz trojke, ona ulazi ovdje, pa dobaci, ja sve gledao… Ali sve dođe na naplatu. I kako je pored muža radila sa mnom i Stefan Karić, dođe sve… Ona ne plače sad što joj je Dejan ono rekao, nego gubi konce – dodao je Filip. – Ne možete vi mene slomiti nikada. Dečko, sjeti se svojih sr*nja, koliko sam se isplakala za tobom, koliko sam ti oprostila. Ti si posljednji čovijek koji mene treba da žali – uzvratila je Dalila.

– Kaže Dejan da si za sve u pravu, Care – rekao je Milan.

– Ja neću dozvoliti da se niko sažaljeva – rekla je Dragojevićka.

– Kod Dalile ima dobrih stvari, ali je puno onih mračnih crta, bezobrazluka i ostalog. Ja nisam htio svađu nje i Dejana, jer sam bio zaljubljen u nju, uvijek sam joj govorio da ne ulazi u svađe sa njim, da nije dobro po nju, da će naj*bati! – nastavio je Car. – Zbog čega, jer je žrtva, jer sam uradila šta sam uradila? Zbog toga nemam legitimitet? – pitala je Dalila.

– Trebalo je da sačuvaš legitimitet odlaženjem odavde sa mnom, a ne napadima. Evo ti ono njeno, da li je sretno? Dejan je najbolji, ja sam najgori, da li smo bili dobri? Sad nakon svega dolazi Anđelo. Ona je rekla da joj se sviđa, da planira vezu, ona je mene napadala da idem u druge krevete… A znala je da u mnogim situacijama nisam imao ni gram emocije. A ona je otišla u drugi odnos zbog emocije, strasti, požude, ne znam čega. Evo, nije bila srećna sa Dejanom, nije sa mnom. Da li je zadovoljna sa Anđelom? Ako je igra, zaj*bala se. Ako je zaljubljenost, onda se postavlja pitanje, kako žena u sedam mjeseci izađe iz braka zbog vanvremenske ljubavi… – pričao je Car, ali je Milan najavio pauzu za reklame, piše Novi.

