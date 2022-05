“NE ŽELIM DA ZAVLAČIM ALEKSANDRU!” / Dejan progovorio o KRIZI U VEZI, pa donio ODLUKU – “Sve je veća TENZIJA”

U iščekivanju “Izbacivanja”, zadrugari su pozivani na intervju, a jedan od njih bio je i Dejan Dragojević koji je otvoreno govorio o vezi sa Aleksandrom Nikolić koja je, sudeći po čestim svađama i raskidima, upala u krizu.

– Svašta se dešavalo, znao sam da ćemo se posvađati… Ja sam iskren prema njoj i neću da je zavlačim. Krivo mi je što joj nekako rušim svijet ali ja sam promijenio tok dešavanja u par mjeseci. Vidim ja da je ona dobra i da nema lošu namjeru – rekao je Dejan.

– Čini se da ti više pokazuješ ljubav, a onda ona kaže da joj teško pada pomisao da se razdvojite na mjesec dana – rekla je Ivana.

– Vidim da joj se sve veća tenzija kako ide kraj, ja sam se opekao i nije da sam ja sada nešto ne znam šta ali mi je stalo do nje. Ona se trudi, vidim ja to. Neću da je lažem, smatram da treba da budem iskren, neću da živi u iluziji. Želim da provodimo što više vremena zajedno, pričamo o nekim glupostima stalno, ali moraš nekada da ideš da radiš. Svjesna je ona toga, ali iz aspekta zaljubljene gleda drugačije – rekao je Dejan.

– Anđelo je počeo ponovo da se druži sa Dalilom, da li je Car pokušao da se pomiri sa Dalilom zbog narušenog ega – pitala je Ivana.

– Meni je to smiješno, oni su meni presmiješni. Ja sa Dalilom ne bih riječ progovorio. Danas igramo kockice, i ja igram sa jednim bivšim i jednim sadašnjim zatom. Filip Car i ona su se konektovali i to je specifičan odnos i da bude ne znam koja Zadruga, oni će biti zajedno. Kao Miljana i Zola će biti. On je istripovao da je kapetan, a i ona ne znam šta sve. Smiješno mi je – rekao je Dejan.

U video – prilogu pogledajte detaljnije:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari