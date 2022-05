FATALNE POSLJEDICE ABORTUSA Miljane Kulić! Stručnjak upozoravao: “Može da izazove mnoge POREMEĆAJE!”

Miljana Kulić je šokirala javnost, ali i svoje roditleje i Zadruge, kada se saznalo da je ponovo u drugom stanju i to sa aktuelnim momkom Nenadom Macanovićem Bebicom. Iako je Lazar Čolić Zola sumnjao da je Kulićeva u drugom stanju, ona je ipak njemu priznala da je prokrvarila, te time podigla sumnju da ipak nije u drugom stanju. Podsjetimo, Miljana je bila trudna i dok je bila sa Čolićem, ali su se tada zajedničkim dogovorom odlučili na prekid trudnoće. Kulićeva je sama govorila da je imala više abortusa, te se pominje i broj četiri. Tada su ljekari upozoravali da može navodno doći do raznih komplikacija i poremećaja zbog velikog broja prekida trudnoće.

Miljana je i ovog puta razmišljala o prekidu trudnoće, budući da je optužila Nenada da je namjerno i bez njenog znanja ejakulirao u nju, kako bi je zadržao.

Sve ovo negativno utiče na psihičko, ali i fizičko zdravlje žene.

Abortus ne mora uvijek da dovede do problema sa reporoduktivnim zdravljem, ali postoji rizik od toga, posebno u slučaju da se ovo ponovi nekoliko puta, kao u slučaju Kulićeve.

Ipak, ono na šta psiholozi i psihijatri upozoravaju je da abortus ozbiljno može da naruši psihičko zdravlje žene, jer može da izazove povećanu agresivnost, depresiju, ali i razne druge poremećaje.

Oni koji su istraživali ovaj fenomen malo dublje i proučavali duševno stanje žene nakon abortusa tvrde da htjeli mi da to prihvatimo ili ne, abortus je ubistvo koje u ženi izaziva osjećaj tuge koji je nikada ne napušta, samo se vremenom umnožava, dakle kao jedna vrsta negativnog procesa koji traje čitavog života.

Prilikom našeg razgovora sa psihijatnom Jovanom Marićem, ispričao nam je sve o susretu sa Miljanom Kulić u jednoj emisiji.

– Pozvali su me u emisiju sa dotičnom damom i saopštili mi šta mogu da očekujem. Kada sam došao, u šminkernici sam sreo čudnu žensku osobu, koja je hodala gore dole kao u kavezu i neprestano je pušila. Predpostavio sam da se radi o njoj. Kada je emisija počela ona je mene bez ikakvog znanja o meni počela da vrijeđa, rekla je da psihijatni ne znaju ništa, da ona pije lijekove za smirenje i da se zato ugojila, a ne zbog hrane. Tačno je da te tablete mogu da dovedu do povećanja kilaže, ali u njenom slučaju postoje i drugi faktori, pošto joj je kilaža bila daleko iznad dozvoljene. Nisam mogao ništa da kažem od nje prekidala me je, upadala u riječ. Na kraju sam te ljude pitao kako je uopšte moguće da takva osoba završi u rijalitiju, znate ona za to nije sposobna. Ona jednostavno nije stabilna i takvim osobama mjesto nije u rijalitiju. Sjećam se isto jednog muzičkog takmičenja gdje su dovodili tako osobe koje nisu psihički zdrave. Moje kolege i ja smo morali da reagujemo kako bi se to prekinulo, to nije humano – otkrio nam je Jovan Marić, a sama činjenica da Miljana doziva majku svaki put kada je u nevolje ne govori o njoj kao o stabilnoj i zreloj ženi, piše Srbija danas.

