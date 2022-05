“GREBAT ĆE NA KAPIJU!” Najveća rijaliti zvijezda PROGOVORILA o svom ULASKU – Ima PORUKU za Dalilu!

Poznata po britkom jeziku, i iskrenosti, Zorica Marković, odlučila je da iznese svoj sud i za Alo! prokomentariše aktuelna dešavanja u „bijeloj kući“.

Ona je žestoko osudila skandalozni bračni par, Dalilu i Dejana Dragojevića, maloljetnu zadrugarku Milicu Veselinović, ali i rijaliti preljubnike Nikolu Grujić i Milanu Mimu Šarac.

– Mogu reći da mi je žao što nisam ušla u Zadrugu jer sam sigurna da bih tamo promijenila mnogo stvari. Nijedne godine nije bilo ovoliko rijaliti fanova i ljudi koji su podložni manipulaciji. Jako su glupi i sigurna sam da sa mnom ne bi mogli izaći na kraj – rekla je najprije Zorica, koje je potom žestoko osudila preljubnicu Zadruge 5, Dalilu Dragojević.

– Vidim da trenutno Dalila tamo drži slovo, ona svima diktira šta smiju da pričaju, hvata na galamu… ja da sam unutra, sigurna sam da sa mnom ne bi mogla da izađe na kraj. Svako bi dobio šta zaslužuje, svima bih sasula istinu u lice, a onda bi grebali na kapiju – govorila je u svom stilu Markovićeva, pa dodala:

– Ja Dalilu ne poznajem, nekoliko puta smo se srele, ali ovo što radi je katastrofa. Ona je uvjerena da je najbitnija i da može da radi šta hoće. Uvijek sam govorila da su ona i Dejan isti, jako su prljavi rijaliti igrači koji su u stanju da udaraju nisko. Oni će na kraju iz Zadruge izaći ruku pod ruku. Dejana ne žalim, narod voli žrtve, ali smatram da on to nije. Njih dvoje su se sve dogovorili, Dalila se malo zaigrala, i onda ja da ga žalim što udara glavom o zid. Njima je najbitnije da neko od njih dvoje osvoji prvo mjesto i da stave pare u džep. Smatram da on nije nimalo fin, to su ljudi bez znanja i zvanja – istakla je Zorica, koja je potom prokomentarisala i ostale učesnike.

– Mala Milica je sa 17 godina doktorirala rijaliti, ta nije ni jela ni spavala, gledala je Zadrugu. Gruja i Mima imaju namjeru da budu Sloba i Luna, ali to je ispričana priča. Meni je jako žao njegove djece, on je dečko dobar pjevač, ali je budala. Ako se ja sažalim na njegovu djecu, ne znam kako on može da ne misli o njima. Mi smo u Zadruzi 1 najžešće osudili Slobinu prevaru, ove godine su previše blagi – rekla je ona, piše Srbija danas.

Facebook komentari