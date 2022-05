“JA SAM JE NAŠAO MRTVU”, FILIP CAR PLAČE KAO KIŠA: Dalila u šoku

– Meni je do juče bio cilj uništenje mene, tebe i našeg odnosa, a onda legnemo ujutru u krevet, a ti mi opraštala. Tek koliko si ti bila nepromišljena, a vidim da si u nekom druženju novom, a težiš nazad ka meni. Preko čega smo mi jedno drugom prelazili, da li je to realno kolika je to ljubavi – rekao je Car.

– Ti si od uvijek trebao biti ovakav kakav si sada – rekla je Dalila.

– Vraćao sam ja sve u svojoj glavi, bile je tu lijepih momenata, a onda je došlo to da imamo one stvari… Vidim Miljanu trudnu, vidim Dina ostao bez oca, a meni nije lako. Borim se da se ne vidi moja slabost, a napravim gomilu sr*nja i tada me sve stigne. Ja se najviše uzdignem kada mi je najteže, ja sam babu, očevu majku volio najviše ona mi je bila sve, a ja sam je našao mrtvu – rekao je Car.

– Vidim ja da ti nije dobro, ali ja sam tu, poslije svih s*anja, ja sam tu, ne zaboravi to – rekla je Dalila.

– Nije mi lako, muči me sve – zaplakao je Car.

– Poslije svega što je bilo ja vidim tračak nade u nama, u tebi da ćeš promijeniti sve, vjerujem ja u tebe – rekla je Dalila, piše Novi.

