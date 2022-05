POLICIJA DOŠLA PO ZADRUGARKU I ODVELA JE: Napravila STROGI PREKRŠAJ, honorar od Zadruge mora da da državi

Pjevačica Sandra Čaprić uhvaćena je u saobraćajnom prekršaju danas, zbog čega je prvo dobila kaznu za parkiranje, a potom je odvedena sa lica mjesta u pratnji komunalne milicije.

– Sandra je kažnjena, policija je došla kad je vidjela njena beijsna kola. Izgleda da joj je drago da potroši honorar iz rijalitija na kazne sa policijom! – govori izvor i dodaje:

– Nije pravila veliku dramu, bila je bas fina i kulturna prema njima, dala je podatke i to je to, nije glumila ludilo neko kao što znaju da se estradnjaci vade na to da su poznati.

Oglasila se i Sandra i ispričala šta se desilo:

– Istina je, nisam napravila ne znam ni ja šta, nije kao da mi se ranije dešavalo ovo, ja mislim na svoju državu i dajem novac za državu (smijeh). Platit ću naravno, ne bježim od kazne, to je što je – rekla je Sandra.

Kazna za ovaj prekršaj je 5.000 dinara.

