EMINA MUJIĆ OČAJNA ZBOG POMIRENJA NJENE KĆEKE I FILIPA – EVO ŠTA JE IMALA DA KAŽE : Dalili neće biti drago kad ovo čuje!

Dalila Dragojević prethodnih dana ponovo je dospijela u žižu javnosti zbog njenog odnosa sa Anđelom Rankovićem.

Na iznenađenje svih zadrugara, ali gledalaca, Dalila je priznala da joj druženje sa Rankovićem prija, te da uz njega vrlo lako zaboravlja na probleme i ljubav sa Filipom Carem. Međutim, u ranim jutarnjim satima došlo je do velikog preokreta, te je Dalila završila kod Cara u krevetu, zbog čega više nikome nije jasno šta se zapravo dešava sa njom, piše Novi.

Emina Mujić, koja nije krila da ni sama ne zna šta bi prokomentarisala, te da prvo želi da vidi kako se njena ćerka ponaša nakon svega što joj se desilo prethodnih dana.

– Što se tiče pomirenja, vidjećemo šta će biti, nadam se da od toga nema ništa! Mogu dati komentar tek kada vidim Dalilu kako se osjeća i kako se obraćaju jedno drugom, odnosno kako će i šta biti i pričati sa Anđelom – priča Emina.

– Eto, to toliko za sad, jer ne mogu lupati ništa napamet … Naravno da mi nije bilo svejedno ono jutros, ali ništa se strašno nije desilo! Anđelo je super momak i on je momak sa Zvezdare, a to se i vidi po njemu i njegovom ponašanju! To su momci Beograda! Šta reći, sve najbolje o Anđelu pa bio on sa Dalilom ili ne. To je moje mišljenje i sve su ih uzdrmali dole u Zadruzi Dalila i Anđelo, pucaju od ljubomore sa svih strana i to se očito vidi!

