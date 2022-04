DALILA PRIŠLA ANĐELU, USLIJEDIO HLADAN TUŠ: “Sve pada u vodu, ne interesuje me”

– Razgovarala sam sa Matorom, da je ona povjerovala za stvari za tebe. Došlo je do razgovora, rekla sam mu neke stvari, a on smatra da je ovo sa tobom da bih ja potisnula osjećanja prema njemu. Ja sam rekla da mi se ti sviđaš. Rekla sam mu da tebe ne intersuje šta ja pričam sa njim – započela je Dalila, piše Novi.

– Rekao sam ti samo jednu stvar da ću zamjeriti i da neću preći preko toga, da neko pravi budalu, a došlo je do toga. Ne vidim potrebu da razgovaraš toliko dugo sa osobom sa kojom si razjasnila neke stvari. Razgovor me ne interesuje, sve i da si pričala najlepše o meni. Kad se ti i ja šetamo do pola 7, a od 8 do 11 sjediš sama sa nekim sa kim ne želiš, možda je ispravo za tebe, njega, ali tu nema mjesta za mene. Ja sam bio spreman na rizik i prihvatiti mnogo toga ovde i napolju, sad mi to pada u vodu – govorio je Anđelo.

– Rekao si da nećeš imati problem sa tim – dodala je Dalila.

– Takav razgovor je trebao da se vodi prije ovoga. Došla si poslije toga. Lijepo sam ti rekao – dodao je on.

– Ja sam njemu rekla da se više ne vidim sa njim. On je rekao da ne treba da vodim razgovor sa tobom ni 20 minuta – nastavila je Dalila.

– Ja mislim da ne treba ni 20 sekundi, ne interesuje me – odbrusio je Anđelo.

– On misli da treba da pričamo, a ja ne smatram. Stoje da su moje emocije normalne, ali ja želim da idem drugim putem, kao da se to nikome nije desilo – pravdala se Dragojevićka.

– Ja ne igram igru sa osobom, ne kažem da ti igraš igru. Neko može da prelazi, obnavlja odnose. Ne možeš da prespavaš pola dana, pa se sjetiš u osam uveče meni da kažeš – nastavio je on.

– Kako mogu da znam da treba da ti kažem da će biti razgovor, kad si rekao da tebe to ne interesuje – rekla je Dragojevićka.

– Postoje prioriteti. Možemo da nastavimo da se družimo, ali neće biti priče da će ovde bilo šta da bude – istakao je Anđelo.

– Sve si odradio kako treba – dodala je Dalila.

Dalila Dragojević i Anđelo Ranković priveli su razgovor kraju, a ona je pokušala na umiljat način da ga razljuti.

-Glumiš da ti nešto smeta, što ti ne smeta. Ja znam u kojim trenucima bi ti smetalo – pričala je ona.

-Vjerovatno misliš da ne bi bilo normlano da si se iz***ala – dodao je Anđelo.

-Ja ubjeđujem ljude za stolom…. Što si takav? Ajde nemoj da se ljutiš – nastavila je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari