OČEKIVANO – DALILA SE VRATILA FILIPU?! Sve je bilo samo TJERANJE INATA? – “Ne znam šta mi se dešava…”

Dalila Dragojević cijelo jutro je provela sa Filipom Carem. Jovana Tomić Matora to je saznala i odmah prenijela Anđelu Rankoviću i Mini Vrbaški, pa tom prilikom osula paljbu po svojoj drugarici, piše Srbija danas.

– Ispričao mi je Miki, do pola 11 jutros. Ona je meni pričala da nije inat. Ona onda ozbiljno laže. Sad je najlakše da se kaže da je tjerala inat. Kažem joj da kad tjera inat, vidi se da to nije to, a rekla sam joj – rekla je Matora.

– Ja je sinoć posmatram, ona balavi u Anđela, ali isto tako juče, u jednom trenutku sjedimo Filip, Đedović i ja. Pričamo nešto šesnaesto, ulazim ja u pušionicu i ulazi Dalila, ja rekao nije ništa za tebe i mahnem joj ja rukom. Meni djeluje da neće da završavaju tu priču, sluđena sam totalno – rekla je Mina.

– Malo mi se smučilo sve, ta šizofrenija. Imam osjećaj da se družim sa nekim, ne znam ništa o njemu, a kad podržim nešto, ispostavi se da nije iskreno. Kada sam podržala odnos sa Carem, vratila se Dejanu. Kad je odlučila da raskine, ni to nije bilo iskreno. Razumijem je i za Anđela, ali opet i tu nije iskreno – rekla je Matora.

– Ja sam ti rekao da se nikad ne opterećuješ tuđim problemima kad imaš i svoje – rekao je Anđelo.

– Ti cijelu sebe daš – rekla je Mina.

– Ona meni sinoć priča da ne zna šta joj se dešava. Sad će da bude da joj se Anđelo sviđa, a da ovog voli – rekla je Matora.

– Teško da se sprda iskreno – rekao je Đedović.

– Ispada da ona mene koristi kad god ima takvu neku situaciju, da je ja razumijem i kako sam ja veliki prijatelj, a ustvari uopšte nije tako. Zato meni ovi viču da sam glupa kao ku**c – rekla je Matora.

Detaljnije možete pogledati u videima ispod.

Zadruga 5 – Matora i Mina šokirane Dalilinim postupkom 1.deo – 30.04.2022. pic.twitter.com/kwvBCmJPiE — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) April 30, 2022

Zadruga 5 – Matora i Mina šokirane Dalilinim postupkom 2.deo – 30.04.2022. pic.twitter.com/8UFKjujgFc — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) April 30, 2022

Zadruga 5 – Matora i Mina šokirane Dalilinim postupkom 3.deo – 30.04.2022. pic.twitter.com/hNq7U5y7Fv — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) April 30, 2022

Zadruga 5 – Matora šokirana Dalilinim postupkom 4.deo – 30.04.2022. pic.twitter.com/9S1jJ9r5gP — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) April 30, 2022

Zadruga 5 – Matora i dalje ne može da veruje u Dalilin postupak – 30.04.2022. pic.twitter.com/tfSnvqZJTc — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) April 30, 2022

