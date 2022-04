DEJAN NIKAD BRUTALNIJI! “RASTAVIO” ANĐELA NA DIJELOVE: “Grčka mitologija je mit, kao i Apolon”

-Što se tiče ljudi koje nabrajate, to je kao da za sve nabrajate Miljanu i Zolu. Ljude neću da nabraj jer mislim da se to neće promijeniti. Izvojiću Marka, jer nije pristrasan u odnosu, on je kao jedinka. Tema su mi Sandra Rešić, Matora i Anđelo. Stajali su jedni uz druge, prikazivali svoje prijatgeljstvo. Šokirani su svi dešavanjem, naglom emocijom, Dalilinom rekacijom, a ne znaju šta se dešava. Juče su se svi smijali, a niko nije pogledao prijateljicu Sandru koja je pognula glavu. Na igri istine nije znala gdje će, da li kajak da uzme i nastavi igiru od prije neki dan. Niste trebali da podržavate odnose za koje ste znali da ste nemogući, a pokazali ste kakvi ste prijatelji. Anđelo je pokazao kakav je prijatelj i emotivni partner, koliko je iskoristiosituaciju. Ovde si sve uradio zarad plasmana, ciljao si teme i odrfeđene ljude, a na kraju si samog sebe pojeo i napravio rupu i stavio medbveđu šapu. Iskorstio si sve ovdje i pokazao da te ne bi interesovalo šta misli mama, a šta misli ujak. Đedović je juče bio šokiran tobom, ne zna šta se dešava. Svima govoriš o prijateljstvu i porodici, a onda si krenuo da uzmeš teret rijalitija i da budeš Apolon koji da nosiš na leđima, a na kraju je Grčka mitologija samo mit, kao i Apolon.Anđela je na budžetu htjela da te odbrani, juče ti je rekla da je ružno kako se ponašašp prema Dalili. Anđelo, lažno si impresionirao sve, sam sebe si ugrizao za nogu – pričao je Dejan, piše Pink.

-Sandra je lažno impresionirala, pokušala da oprosti i pruži šansu prijateljstvu nje i Anđela. Sandra kad bi iznosila iskreno mišljenje, rijaliti bi bio suroviji. KAd je videla da se Dalila približila Anđelu, družina je krenula da se vrti sama sa sobom inapravili su vir u kom se dave. U tom viru, Marku je najteže, jer će morati lažno da nosi osmijeh, jer je svkao prikrivao istinu, da ih ne bi komentarisao. On će najviše da ispašta jer su tvoji prijatelji, koji su tebe predstavljali kao prijatelja, a ti o njima ništa ne znaš. Juče si bio šokiran i rekao ako te prevari i slaže da ćeš da ga razneseš – nastavio je Dragojević.

-Zanimljivo izlaganje. Ovo bih uvažila da je Dejan imao prijatelje u rijalitiju. Dalila je mojh drug, ako se ispotavi da me nije lagala nastavićemo da se družimo. Sandra je u rangu sa mojim prijateljima, bila mi je u kući. Ona mi je na prvom mjestu, onda Aleks, pa Dalila – rekla je Matora.

-Sandra je ovde spustila glavu, vi ste se smijali i pogubila se. Ti si izdala Sandru da ste se poljubile. Moje prijatelje ne pozdravljam, niti ih iko zna, iz Veternika su. Nema potrebe da pozdravljam drugove koji drže objekte, da bih poslije tamo otišao – dodao je Dejan.

-Meni je ovo zanimljivo i okej, ja nemam problem sa tim. Postoje stvari koje smo pričali, znamo ih ti i ja, postoje stvari za koje postoji trenutak. Postoji namig koji govori više od milion riječi. Ja tebe razumijem jer imaš lične odnose, ne mislim na konkretnu situaciju, ali napravimo se ludi i pustimo – komentarisao je Đedović.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari