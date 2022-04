MIKI NASRNUO NA ZADRUGARKU – OBEZBEĐENJE ULETJELO U BIJELU KUĆU! Đuričić napravio neviđeni haos!

Miki Đuričić pobjesnio je na Irmu Sejranić zbog uzimanja tuđih stvari, a tom prilikom je napravio haos, pa je obezbjeđenje moralo da uđe u rijaliti kako bi spriječilo dalji sukob.

– Ne zanima mene Milica, ti si uzela nešto što je tuđe – rekao je Miki, pa je obezbjeđenje odmah uletjelo, jer je bacio ulje.

– Šta ti je, bre? Ja sam samo sklonila vodu – rekla je Irma.

– Je**m ti tatu u invalidskim kolicima, pa ti vidi traži mi sutra cigaru – rekao je Miki.

– Samo si čuo jedan deo rečenice, nisi čuo drugi dio – pravdala se Irma Serjanić.

Podsjetimo, Miki Đuričić nedavno je govorio o ponašanju Dejana Dragojevića.

– Ja sam sinoć pričao o stvarima koje sam vidio u rijalitiju, ali Dejan je sinoć pričao neke stvari koje nema argumente, to je ono gdje ja kažem da je kvran. Viče da ću da tučem ženu, da sam vidio nasilje u porodici. Ja sam rekao da je alav, da otima pice, da loš si ispao brat i sin. Ti si prvi govorio da si ispao loš i govorim ono što su on i Dalila pričali ovdje. Ja sam samo pregledao koje kvalitete ima da bi bio bolji od ostalih. Kaže da je iskren, kad, kad puca po ljudima? Iskren čovjek ne pazi šta će da kaže. Ja ne mogu to tako, takav sam. On kad nema argumenata, počne da se smije. Nije Dejan kriv svaki put, ima on i dobrih strana, ali on gleda samo loše strane kod ljudi. Zato mene Irma nervira, jer samo gleda loše. Oni ne kapiraju da ne postaješ bolji, ako ukažeš na lošijeg od sebe…Ima to neko anđeosko lijepo lice, ali ne možeš da povežeš sa tim – rekao je Miki nedavno, piše Informer.

