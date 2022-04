PALO POMIRENJE I POLJUPCI – KAMERA ZABILJEŽILA SVE! Zadrugari još NEMAJU POJMA šta se dešava! HAOS u najavi?

Prvo se zahvalila prijateljima i porodici koji su učestvali u pripremi njenog rođendana, čija se proslava odigrala pre četiri dana, pa sa Filipom Carem i Ša popričala o svojim odnosima u kući.

– Svi možemo da primetio da je tebi i Aleks konačno lepo, da ste nekako rasterećene. Jednom prilikom si rekla da ovo smatraš vezom – rekao je Ša.

– Da, zato što se ja u odnosu sa devojkama ne ponašam ništa drugačije, osim što imamo poljupce i to… Mi nemamo više druženje sa maženjem i češkanjem, u tom smislu se razlikuje, inače, veza kao veza što se tiče mene se ništa ne razlikuje. Ja se kajem zbog stvari koje sam pričala, to želim njenoj porodici da kažem, trudićemo se budemo bolje, da se zahvalim što nam je njema majka poslala čestitku. Nisam normalna, šta da radim – dodala je Matora.

– Za kraj da te pitam o odnosu sa Dalilom? – pitao je reper.

– Ja ne odustajem od nje kao drugara i prijatelja, ljuta sam i besna, malo me prolazi ljutnja. Treba da sednemo i popričamo. Meni je do Dalile stalo i smatram da kao neko ko je tu od početku, treba da kažem nešto. Ustanem, prokomentarišem. I onda kad je bila moja tema, kad je Milan izneo za onu tužbu, nije mi bilo dobro. Ona je pričala, nisam očekivala to od nje. I onda kad je došla ona čestitka za vas… Ja nikada neću reći da je to dobro za vas, nije dobro, ne želim da vas gledam u onim stanjima. Isto tako, kada ona i ja pričamo nešto, ona laže sebe – istakla je Tomićeva.

– Da li je neko od tvojih prijatelja spolja pomenuo nju u čestitkama? – pitao je Car.

– Ne. Znaš šta ću ti reći. Poslednje tri nedelje ovde su mi bile najgore. Ja sam mnogo vezanija za Aleks, povređuju me neke stvari. Ona ne zna šta se meni dešava, fali mi kao prijatelj, onda dođe za sto i ne sluša… Drago mi je što je Anđelo popričao sa njom, ali je nekako sebična i bezobzirna prema meni – odgovorila je Matora.

– Ja sam neko ko je bio bezobziran u svim situacijama, nisam neko ko je posvećivao pažnje dovoljno, ali to se više neće dešavati. Ja ne zaboravljam što je bila uz mene. Da, bila sam sebična, sada kada sam solo, posvetiću se svojim prijateljima. U to ne uvrstavam ovu osobu od malopre (Irmu). Izvinjavam ti se za sve, drago mi je da si srećna – upala je u studio Dalila.

Dvije drugarice su se poljubile i izašle zajedno iz studija.

Detaljnije pogledajte u videu.

