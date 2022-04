DEJAN NEGATIVAC, DALILA VJEŠTICA – Miki NASMIJAO sve svojim stavom – OKRENUO RIJALITI VEZE NA ŠALU

Nakon što je puštena pjesma Sandre Čaprić u “Amneziji”, Filip Car je iskoristio priliku da pozdravi svoju bivšu djevojku, a potom je u studio stigao Miki Đuričić.

On je odlučio da zadrugarima dodjeli uloge iz stripova, romana, ali i poznatih filmova.

– Ša je Patak Dača, Đedović je Šicer, čuveni inspektor iz Salaša u Malom Ritu. Svi su ga se bojali u selu. Sve sazna Šicer. Jako zaj*ban lik. Dejan je Anakin Skajvoker. On je na kraju završio na tamnoj strani – pričao je Miki.

– Ja ću ovo shvatiti (temu) kao udar na radio “Sprrrdnju” – upao je Stefan Karić.

– Za tebe sam smislio istorijske ličnost. Uglavnim Dejan je Anakin, trebalo je da bude džedaj, ali se osjetila tamna strana kod njega. Na kraju je zbog ljubavi, preminula mu je djevojka, postao je je negativac. Zbog nesreće u ljubavi prešao je na tamnu stranu i postao Dart Vejder. Mensur je Iznogud. Ime govori samo. Osmakčić je pomoćnik Martina Misterije. On je na jednoj misiji u Himalajima pronašao pleme neandertalaca, i poveo ga u civilizaciju. Karić je musketar. Matora, klasika Romeo, uglavnom se nesrećno završavaju njene ljubavi. Sad idemo ovo: “Sjeti se, Barbara”. Naravno, Žak Prever. Sandra Rešić je Preverova Barbara. Dalila je izašla iz pera Maksima Gorkog, čuvena romska vještica Rada, spasila je život najvećoj legendi, Zabaru, koji je bio konjokradica. Car je Konan, kao pojava razbijač, voli žene, na kraju ih proglasi vješticama, čak i one koje nisu. Lepi Mića je kardinal Rišelje, imao je špijunsku mrežu širom cijele Francuske. Ljudi su mislili da kralj vuče poteze, ali to je bio Rešelje. Sandi je Kekec. Ja sam polu Oblomov, pola knez Miškin. Milica, htio sam groficu Glembaj, ali sam onu iz Kil Bila, što je preuzela mafiju. Mina je čuvena Svetlana iz pjesme Pere Zubca. Luks vlasnik “Studija 54”. Blud, razvrat, svi poznati tu dolazili. Mima i Gruja su savka i Matić iz “Sivog doma”. Sanja je Štefica Cvek u raljama života. Mateja Gaston (Lepotica iz zver”, Anđelo je grof Monte Kristo. Bebica je Raskoljnikov, Miljana je Keti Bejts iz “Mizeri”. Martina je Pepeljugina sestra, Nevena je Patrik zvezda, a MC Aleks je Sunđer Bob. Irma je Drndara, Gargamelova djevojka, Dino Aladin, a Marijana Štrumfeta. Ana je ona špijunka iz musketara – istkao je Miki, piše Srbija danas.

