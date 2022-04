Sve bliži romansi – ANĐELO PRIŠAO DALILI U GARDEROBERU I DAO JOJ OVO: Razotkrivene tajne poruke. ŠTA OVO ZNAČI??

Otkako je Dalila sama, ona neprestano flertuje sa Anđelom, a njemu to, koliko možemo vidjeti po postupcima, nimalo ne smeta. Oni su se sinoć našli zajedno u garderoberu, kada su se presvlačili jedan pred drugim, a onda je Ranković svojoj novoj simpatiji dao novac.

Tu situaciju ispričala je Dragojevićka Marku Đedoviću u kazinu, a Anđelo je potvrdio.

– Samo da mi budeš svjedok, rekla sam ti da sam tražila veliki budžet? Nisam dobila preko dana, ali sam dobila večeras – istakla je Dalila. – Noću sam darežljiviji, sad si prvi put dobila veliki budžet – dodao je Ranković.

– Nisam ništa radila, osim što sam se sunčala, dao mi je 200 dinara, a onda je došao do garderobera i dao mi još 100 i rekao dobila si veliki – ispričala je ona.

– To je to, sad ja nemam, ali je to dobila zato što je bila obzirna danas prema drugim ljudima – kroz smijeh je poručio Ranković.

– Uvijek što poželim, dobijem. Da li na ovaj ili onaj način – ponosno je rekla Dalila.

View this post on Instagram A post shared by Zadruga (@zadruga)

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari