POZNATA PRVA TRI MJESTA: Titula pobjednice pripala je OVOJ takmičarki “Zadruge”! Ne, nju niste očekivali

U toku današnjeg dana, u Beloj kući, zadrugari su glasali za najdostojanstveniju osobu među sobom. Dosta se polemisalo o tome za crnim stolom, a evo kako ste vi zapravo glasali.

Kao titulu najdostojanstvenijeg zadrugara ponela je Anđela Đuričić. Ova zadrugarka pokupila je dosta pozitivnih komentara svojim ponašanjem i time što nije ni jednog trenutka poklekla, a da li je to u pitanju, saznaćemo u toku večerašnjeg “Pretresa nedelje” kod Milana Miloševića.Na visokom drugom mestu, našao se Stefan Karić. Da li je to zbog toga što je i pored toliko atraktivnih zadrugarki, ostao veran svojoj devojci Jovani Ljubisavljević, videćemo u toku večeri.Na trećoj poziciji, nalazi se Sandra Rešić. Da li je u pitanju to što je i pored izdaje Dejana Dragojevića, ostala i dalje u odnosu sa njom, dok definitivno nije presekla ili je nešto drugo u pitanju, ostaje nam da saznamo,piše Srbijadanas

