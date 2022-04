VODITELJ SAOPŠTIO DALILI VIJEST, ONA ODMAH ZAJECALA – Car ju je PONOVO IZDAO! Radio joj iza leđa

Voditelj Darko Tanasijević bio je u šiša baru sa Dalilom Dragojević i razgovarao o njenom odnosu sa Filipom Carem, ali i o svim gorućim temama, piše Srbija danas.

U jednom momentu, voditelj je saopštio Dalili da je Car završio sa Anom Jovanović u šteku, a ona nije imala pojma o tome, pa je ubrzo briznula u plač.

– Koliko se stidiš utorka i onoga što je uradio sa Sanjom? – pitao je Darko Tanasijević.

– Jako se stidim. Pokušavala sam da nađem opravdanje za njegove postupke, mislila sam da to nije ništa. Ovo sad, po treći put, na tako jeftin način. Bez muvanje, flertovanja, bez onoga što iželjkuje jedna ljubav. Prvo mi je bilo glupo da se okrenem i pogledam, ja uvijek moram da vidim kako ću da se ponašam, da on ne bi pomislio da sam zbog njega to uradila. – govorila je ona.

– Ne znam da li si informisana šta se danas desilo? Carevo i Anino prisno druženje danas, poslije su krišom završili u šteku, gdje su bili vrlo prisni – otkrio je Darko Tanasijević.

– Eto, šta više da pričam. Užas, taj čovjek nije normalan, nije pri sebi. Ja nikad sebi neću oprostiti što sam ovo dopustila. Nema šta kak da se osjećam zbog njega, osjećam se zbog sebe najodvratnije na svijetu. Moj odnos je trajao pet godina, izašla sam na ružan način, ali došlo je do zasićenja i kraj. Zaljubila sam se, smatrala sam da me je sudbina dovela u “Zadrugu” da se to desi. Odvratno se osjećam, mogla sam da budem neko i nešto. Nemam puno ljudi oko sebe i ne treba mi da ih imam, zapitam se za svoju budućnost i kako će me ljudi gledati i da li ću biti dobrodošla u društvu? Ja sam žensko i koliko god da se činim jaka, slomim se više puta. Neću dozvoliti da se ove suze vide, kao što plačem nad svojim životom, ali neću da me povezuju sa njim. On je učestvovao u ovome što se izdešavalo, a izdiže sebe, kako je u vezu uložio dosta truda – nastavila je ona, piše Srbija danas.

