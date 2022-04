ISPLIVAO ŠOK DETALJ SA VJENČANJA DALILE I DEJANA! Ona je, ODMAH poslije vjenčanja, OVO uradila jadnom Dragojeviću

Dalila Mujić i Dejan Dragojević su se, kao što je poznato, vjenčali u strogoj tajnosti, i to je žestoko razbjesnilo njegovu majku Biljanu.

– Dejanova majka je potpuno poludjela kada su joj javili da joj se sin oženio Dalilom. Još ju je više zaboljelo to što on tu vijest nije roditeljima saopštio, nego su to saznali iz medija. Biljana smatra da je to Dalilino maslo, zato neće da čuje ni za jedno, ni za drugo. Bijesna je kao ris, mnogo se nervira – pisao je tada “Kurir“.

– Biljana ovo smatra izdajom, jer je prihvatila Dalilu, i pored toga što je ona Dejana posvađala sa bratom Davidom, oženjenim Aleksandrom Subotić, koju Dalila ne podnosi. Biljana ne može da vjeruje da je njen sin pao pod starletin uticaj, i da ne vidi šta radi – rekao je tada sagovornik koji je otkrio da je njegova prijateljica poslala Biljani poruku u kojoj joj je čestitala što je zvanično dobila snajku, ali da nije očekivala neprijatnu reakciju:

– Da nije sve u najboljem redu, bilo mi je jasno kad mi je drugarica pokazala poruku koju je poslala Biljani poslije vjenčanja Dalile i Dejana. Ona joj je poželjela da uskoro dobije unuče, na šta je Biljana nekulturno odgovorila “E, mene si našla da provociraš, puši ku*ac”. Moja drugarica izuzetno voli Dalilu, a Biljana to zna, zato je tako i reagovala. Svakako nije primjereno, a to je dovoljan dokaz da Dalila nije dobrodošla u njihovu porodicu.

Od tada se sve promijenilo. Dejan se pomirio sa porodicom, a sa Dalilom je u procesu razvoda. Već ima i novu djevojku, zadrugarku Aleksandru Nikolić. Koliko će ostati sa njom, da li će njihova ljubav opstati nakon rijalitija, ostaje da vidimo.

Facebook komentari