POMIRENJE IZ SAŽALJENJA – ALEKSANDRA DEJANA NE MOŽE OČIMA DA GLEDA: Isplivala ŠOK informacija iz Bijele kuće

Marko Đedović otkrio je u intervjuu u Šiša baru da Aleksandra Nikolić ne može da podnese Dejana Dragojevića i da misli da je monstrum i da se pomirila sa njim iz sažaljenja.

– To je bio iskren raskid. Aleksandra je rekla ono što misli o Dejanu. Aleksandra misli da je on loš čovjek, ali je dobar prema njoj. Zaljubila se i prije nego što je to skontala. Ona je njemu jako zamjerila što je Anđeli spomenuo brata. Meni je rekla da je on monstrum, i da joj je katastrofa i da joj je to užas. Zamjerila mu je Rešićku i odnos sa mnom. Aleks je na osnovu mnogih situacija, ona je frapirana i šokirana svime time. Onda, što se ponaša onako za jelo prema njoj. Da li su njega pripremali za rat u Šepku, ja ne znam. U raspravama, nema razvoj rasprave, nego se ona plaši. Rekla mi je da je stegne ispod jorgana. Ona kaže da se plaši od njega. A onda poslije kaže da joj je žao i da hoće da se pomiri. Svi oni imaju rijaliti momenat. Sada očekujete da ga Lepi Mića napadne. Aleks je meni rekla da je njega žao, ona se uplašila da ne bude najgora u narodu. Ja sam joj rekao da se ne miri zbog Lepog Miće, nego zbog sebe. Biće opet neko premirije, pa će opet da bude isto – rekao je Đedović.

– Dalila, Car? – dodao je Darko.

– Car je sada pušten sa lanca. Dalila i Filip kao da su svjesni da su loši jedno po drugo u tim nekim situacijama – govorio je Đedović, piše Srbija danas.

