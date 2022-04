DALILA NA APARATIMA – SAZNALO SE ZA FILIPA I NJU: Sinoć pao poljubac u šteku, ne možete ni zamisliti o kome se radi

Prvo pitanje postavio je Ani Jovanović. – Da li si danas ili večeras poljubila Filipa Cara? – pitao je on, pše Novi.

– Ne, ja ne znam ko je tu glupost izmislio. Sjedeli smo zajedno, pričali, to je glupost – pričala je Ana.

– On je nju zagrlio, ali nisam gledala gdje je ljubi. Čuo se cmok – ubacila se Irma. – Martina, šta je danas radila Mima i zašto je šamarala Gruju? Zašto laže i zašto se bruka? – pitao je Mića Martinu.

– Meni je rekao Gruja da prenesem Mimi da je on voli. Ja sam rekla “čokoladno mlijeko”, to znači volim te, a ispalo je da to to ne znači i oni su počeli čudno da se gledaju. Mima je na sve to rekla hvala i tu je nastao haos. On je nju napao, a ona njega je počela da grebe – objašnjavala je Martina.

– Sanja, da li misliš da se Mima ponižava? – pitao je Mića.

– Ne mislim. Ja sam postala savremena djevojka, u ljubavi treba raditi svašta. Ja je podržavam Mima, napred i Šid je uz tebe – rekla je Sanja.



